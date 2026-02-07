Видео
Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему мужчин пускают в женские купе

В УЗ объяснили, почему мужчин пускают в женские купе

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 07:32
Пассажиры УЗ спросили, почему мужчин пускают в женские купе — ответ компании
Женское купе. Фото: Вечерний Киев

Национальный перевозчик "Укрзализныця" поставил точку в актуальной дискуссии. В компании впервые официально ответили, почему иногда мужчин пускают в женские купе.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads.

Читайте также:

Мужчины в женских купе

Отвечая на вопрос одной из пассажирок, которая была недовольна присутствием мужчины в женском купе, в компании сослались на Правила перевозки пассажиров.

По словам представителя УЗ, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, имеющиеся в поезде, по решению начальника поезда. Это может произойти в случае технических неисправностей вагона (отопление, электроснабжение, санитарное состояние), вопросов безопасности движения или других форс-мажорных обстоятельств.

В УЗ пояснили, чому чоловіків пускають у жіночі купе - фото 1
Почему мужчины едут в женских купе УЗ. Фото: скриншот Threads

 

"Именно поэтому иногда в детском или женском вагоне может временно находиться пассажир, при отсутствии других свободных мест. Это не норма, а вынужденное исключение", — добавили в УЗ.

Правила УЗ вызывают недовольство пассажиров

Впрочем, пассажирка осталась недовольна этим заявлением, отметив, что в других вагонах было еще более 80 свободных мест. По ее словам, единственное оправдание со стороны проводников было в том, что у мужчины был билет именно в это купе.

Напомним, ранее УЗ вызвала возмущение украинцев, отметив, кто имеет право пользоваться столиком в поезде. В компании рассказали, что пользоваться столиком имеют право только пассажиры нижних полок.

Также железнодорожный перевозчик считает, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход. Пассажиры считают, что при условии одинаковой стоимости билетов, все путешественники должны иметь равные права на комфорт в салоне поезда.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
