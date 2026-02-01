Видео
В УЗ объяснили, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:55
Путешествие с УЗ — кто из пассажиров имеет право сидеть на нижних местах
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Национальный перевозчик "Укрзализныця" поставила точку в актуальной дискуссии. В компании впервые официально ответили, имеют ли право пассажиры с верхних полок садиться на нижние.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads.

Сиденья на нижних полках

Пользователи сети поинтересовались у железнодорожного перевозчика, могут ли пассажиры верхних полок без разрешения садиться на нижние места в поезде. На что в компании ответили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир имеет право пользоваться только тем местом, за которое он заплатил и которое указано в билете.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

None - фото 1
Кто имеет право пользоваться нижними полками в поезде. Фото: скриншот

Мнения пользователей в этом вопросе разделились. Часть считает, что цены на верхние билеты в таком случае должны быть более доступны, а кто-то убежден — что пассажир должен сам подбирать рацион под свой билет.

None - фото 2
Пассажиров возмутили правила УЗ. Фото: скриншот

Укрзализныця правила путешествие соцсети туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
