Программа SkyUp «Крылья благодарности»: кто может воспользоваться и какие преимущества

Самолет SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp предлагает военнослужащим и ветеранам специальные условия путешествий. В рамках программы "Крылья благодарности" они могут приобрести билеты по специальной цене.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, передает Новини.LIVE.

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Военные и ветераны могут летать SkyUp за 1 евро

Отмечается, что воспользоваться программой могут пассажиры, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД). Они могут приобрести авиабилеты стоимостью 1 евро + аэропортовые сборы (обычно составляют 10–50 евро, в зависимости от аэропорта).

На каждом регулярном рейсе авиакомпании, при наличии свободных мест, будет доступно до 4 билетов для участников боевых действий.

Кроме того, военнослужащие и ветераны имеют право на приоритетное обслуживание и могут без доплаты пронести на борт ручную кладь весом до 9 кг, а также изменить даты перелета в соответствии с условиями программы.

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Вместе с билетом по специальному тарифу пассажир может оформить билеты для сопровождающих лиц по тарифу для сопровождающего лица (Companion fare), если такая возможность доступна на соответствующем рейсе. Билет сопровождающего лица должен быть связан с билетом пассажира в одном бронировании или путем внесения соответствующей служебной пометки/ремарки о связи между бронированиями.

Как воспользоваться программой "Крылья благодарности"

Чтобы приобрести билеты, пассажиру необходимо обратиться в контакт-центр SkyUp или отправить на электронную почту letstalk@skyup.aero фото удостоверения УБД и дождаться подтверждения. При наличии мест на рейсе сотрудники компании оформят для вас нужный билет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что airBaltic запустила для путешественников игру Spooky Shake&Win. Участники смогут получить баллы Airbaltic Club и другие сюрпризы. Пассажиру нужно встряхнуть свой смартфон и дождаться сообщения от перевозчика.

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