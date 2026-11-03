Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания запустила акцию на рейсы в октябре, ноябре и декабре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Грецию, Испанию, Чехию и другие страны буквально "за копейки".

Подробнее об этом расскажут Новини.LIVE.

Реклама

Скидки Ryanair

Распродажа будет действовать до конца суток 5 декабря 2026 года, однако путешественники сразу раскупают самые популярные направления. Предложение распространяется на авиарейсы с 4 ноября по 21 декабря 2026 года.

Часть доступных рейсов с ценами в одну сторону:

Варшава – Афины (Греция) – 21 евро;

Вроцлав – Валенсия (Испания) – 16 евро;

Гданьск – Прага (Чехия) – 15 евро;

Краков – Мальта – 15 евро;

Дюссельдорф – Порту (Португалия) – 14 евро;

Берлин – Бари (Италия) – 22 евро.

Пассажирам следует учесть, что в стоимость входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор.

Читайте также:

Чтобы не переплачивать за багаж, путешественник без доплат может взять с собой в самолет небольшую сумку, рюкзак или сумку для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест на рейсах в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.