В поисках дешевых билетов: Ryanair снизил цены на популярные направления
Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания запустила акцию на рейсы в октябре, ноябре и декабре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Грецию, Испанию, Чехию и другие страны буквально "за копейки".
Подробнее об этом расскажут Новини.LIVE.
Скидки Ryanair
Распродажа будет действовать до конца суток 5 декабря 2026 года, однако путешественники сразу раскупают самые популярные направления. Предложение распространяется на авиарейсы с 4 ноября по 21 декабря 2026 года.
Часть доступных рейсов с ценами в одну сторону:
- Варшава – Афины (Греция) – 21 евро;
- Вроцлав – Валенсия (Испания) – 16 евро;
- Гданьск – Прага (Чехия) – 15 евро;
- Краков – Мальта – 15 евро;
- Дюссельдорф – Порту (Португалия) – 14 евро;
- Берлин – Бари (Италия) – 22 евро.
Пассажирам следует учесть, что в стоимость входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор.
Чтобы не переплачивать за багаж, путешественник без доплат может взять с собой в самолет небольшую сумку, рюкзак или сумку для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест на рейсах в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию.
Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.