Путешествие на самолете: как не переплачивать за авиабилеты

Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Из-за войны Ирана с США и Израилем уже со следующего года стоимость авиабилетов может вырасти сразу на 10–20 %. Опытная путешественница поделилась секретами, как даже несмотря на подорожание выгодно летать по миру.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница dashassk_ в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как не переплачивать за авиабилеты

Путешественница порекомендовала приобретать билеты за 2–3 месяца до поездки, а на дальние рейсы — можно и раньше. Лучше дождаться распродаж, в частности, скоро "Черная пятница". Авиакомпании будут делать скидки на билеты, поэтому лучше заранее подумать о желаемых направлениях и приготовить деньги.

"Часто ночью цены могут быть на 5–10 евро ниже, поэтому очень советую иногда проверять цену в разное время суток", — поделилась она.

По словам туристки, билеты лучше покупать только напрямую у авиакомпании. Также никогда не стоит менять валюту оплаты на гривны, выгоднее оставить исходную.

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"Ищем альтернативы, когда это нужно, например, тур. Вылет из Будапешта обходится гораздо дороже, да еще и с пересадками, а из Вены, например, есть удобные прямые рейсы. При этом из Вены в Будапешт ехать всего около трех часов на поезде или автобусе", — рассказала девушка.

Также всегда проверяйте рейсы из ближайших крупных аэропортов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

Также Новини.LIVE писали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.