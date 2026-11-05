Распродажа Wizz Air до 30 ноября: какой приз можно выиграть и каковы условия акции

Wizz Air запустил праздничную распродажу и разыгрывает билеты в одну из стран ЕС
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о новой акции для пассажиров. Победитель получит поездку на двоих в родину графа Дракулы — румынский город Брашов.
Об этом говорится на сайте Wizz Air, передает Новини.LIVE.
Праздничная акция Wizz Air
Победитель розыгрыша получит 2 пары билетов туда и обратно в Брашов, две ночи в четырёхзвёздочном отеле и экскурсию в знаменитый замок Бран.
Чтобы принять участие, пассажирам необходимо забронировать билеты в приложении или на сайте лоукостера до 30 ноября 2026 года.
Предложение действует на авиарейсы в период с 15 ноября 2026 года по 31 января 2027 года.
Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):
- Вильнюс – Гданьск: от 16 евро;
- Каунас – Лондон: от 24 евро;
- Краков – Ницца: от 34 евро;
- Познань – Базель: от 18 евро;
- Варшава – Милан: от 22 евро;
- Берлин – Белград: от 40 евро.
Путешественникам следует учесть, что в акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Сумка или чемодан должны помещаться под передним сиденьем в салоне самолета.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air предлагает услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.
Также Новини.LIVE писали, почему стоит дважды подумать, прежде чем брать с собой в самолет Wizz Air даже небольшой чемодан. На официальном сайте лоукостера очень четко прописано, каким именно может быть бесплатный ручной багаж пассажира. Однако в отношении чемодана установлены определенные ограничения.