Путешествие с УЗ — брать ли для покупки билетов в кассе ветпаспорт

При покупке билетов на поезд, владельцам животных следует помнить, что для путешествия с домашними любимцами надо потратить немного денег. В частности, по правилам Укрзализныци они должны покупать отдельный билет для своих четвероногих друзей, но в некоторых случаях нужно предъявить дополнительный документ.

Нужно ли предъявлять ветпаспорт при покупке билетов УЗ на животное

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что в железнодорожной кассе ей не продали билеты на животное из-за того, что у нее не было с собой ветеринарного паспорта на любимца. Пассажирка обратила внимание на не то, что для покупки четвероногим билетов онлайн, ей не нужно загружать никаких документов.

"Если создаются правила для всех, то они должны действовать везде, а не в рандомный момент с рандомными людьми, потому что дама на кассе почувствовала власть и без объяснений отказывает мне в продаже билета", — возмутилась путешественница.

Девушка добавила, что таки приобрела билет для любимца, однако при посадке у нее его даже не проверили.

В УЗ объяснили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины, при перевозке домашних животных пассажир должен иметь при себе ветеринарный документ (ветеринарный паспорт или справку), подтверждающий состояние здоровья животного.

Таким образом, работник кассы имеет право проверить у пассажира ветпаспорт при оформлении билета для животного.

Перевозчик добавил, что при покупке билета онлайн система технически не проверяет наличие документов, однако это не отменяет прописанное в правилах требование и владелец должен иметь при поездке с четвероногим ветпаспорт.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ ответили, планируется ли в ближайшее время внедрять специальные отметки о путешественниках в приложении и на сайте о том, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное.

В компании объяснили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость такой услуги зависит от массы авто и маршрута.