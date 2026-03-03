Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Транспорт Пассажирка УЗ столкнулась с проблемой на кассе из-за питомца

Пассажирка УЗ столкнулась с проблемой на кассе из-за питомца

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 10:29
Путешествие с УЗ — брать ли для покупки билетов в кассе ветпаспорт
Четвероногий любимец путешествует с хозяином поездом. Фото: Unsplash, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

При покупке билетов на поезд, владельцам животных следует помнить, что для путешествия с домашними любимцами надо потратить немного денег. В частности, по правилам Укрзализныци они должны покупать отдельный билет для своих четвероногих друзей, но в некоторых случаях нужно предъявить дополнительный документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Нужно ли предъявлять ветпаспорт при покупке билетов УЗ на животное

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что в железнодорожной кассе ей не продали билеты на животное из-за того, что у нее не было с собой ветеринарного паспорта на любимца. Пассажирка обратила внимание на не то, что для покупки четвероногим билетов онлайн, ей не нужно загружать никаких документов.

Реклама

"Если создаются правила для всех, то они должны действовать везде, а не в рандомный момент с рандомными людьми, потому что дама на кассе почувствовала власть и без объяснений отказывает мне в продаже билета", — возмутилась путешественница.

Девушка добавила, что таки приобрела билет для любимца, однако при посадке у нее его даже не проверили.

Реклама

В УЗ объяснили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины, при перевозке домашних животных пассажир должен иметь при себе ветеринарный документ (ветеринарный паспорт или справку), подтверждающий состояние здоровья животного.

Таким образом, работник кассы имеет право проверить у пассажира ветпаспорт при оформлении билета для животного.

Реклама

Перевозчик добавил, что при покупке билета онлайн система технически не проверяет наличие документов, однако это не отменяет прописанное в правилах требование и владелец должен иметь при поездке с четвероногим ветпаспорт.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ ответили, планируется ли в ближайшее время внедрять специальные отметки о путешественниках в приложении и на сайте о том, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное.

Реклама

В компании объяснили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Реклама

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость такой услуги зависит от массы авто и маршрута.

Укрзализныця путешествие соцсети поезда домашние питомцы билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации