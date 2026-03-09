Не работает Wi-Fi в поезде №95/96 Киев-Рахов — в УЗ рассказали почему

Пассажирка пользуется интернетом в поезде Укразализныци. Фото: Freepik, facebook.com/Ukrzaliznytsia. Коллаж: Новини.LIVE

В начале 2026 года Укрзализныця запустила пробный платный Wi-Fi во флагманском поезде №95/96 Киев-Рахов. Однако пассажиры жалуются на то, что интернет очень нестабильно работает, из-за чего в дороге нереально выполнять рабочие задачи. Перевозчик объяснил, в чем причина.

Нестабильная работа платного Wi-Fi в поезде УЗ

В компанию обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, почему в поезде очень плохо работает платный интернет. Доступ к сети во время одной поездки стоит 120 грн без ограничения трафика в сутки.

В компании объяснили, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые движутся быстрее примерно 75-90 км/ч. При превышении скорости связь является нестабильной.

"Это сделано как мера безопасности, чтобы ограничить использование Starlink на ударных беспилотниках во время войны. Именно поэтому на транспорте, который движется быстро, в частности на поездах, интернет может иногда пропадать или не подключаться", — сообщил перевозчик.

В компании добавили, что средняя скорость автобусов составляет 80 км/ч, пассажирских поездов — до 120-140 км/ч, а скоростных — до 160 км/ч.

Именно из-за скорости поездов интернет может иногда пропадать или не подключаться.

