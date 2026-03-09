Видео
Главная Транспорт Пассажиры УЗ пожаловались на популярную услугу в одном из поездов

Пассажиры УЗ пожаловались на популярную услугу в одном из поездов

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 18:22
Не работает Wi-Fi в поезде №95/96 Киев-Рахов — в УЗ рассказали почему
Пассажирка пользуется интернетом в поезде Укразализныци. Фото: Freepik, facebook.com/Ukrzaliznytsia. Коллаж: Новини.LIVE

В начале 2026 года Укрзализныця запустила пробный платный Wi-Fi во флагманском поезде №95/96 Киев-Рахов. Однако пассажиры жалуются на то, что интернет очень нестабильно работает, из-за чего в дороге нереально выполнять рабочие задачи. Перевозчик объяснил, в чем причина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Читайте также:

Нестабильная работа платного Wi-Fi в поезде УЗ

В компанию обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, почему в поезде очень плохо работает платный интернет. Доступ к сети во время одной поездки стоит 120 грн без ограничения трафика в сутки.

В компании объяснили, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые движутся быстрее примерно 75-90 км/ч. При превышении скорости связь является нестабильной.

"Это сделано как мера безопасности, чтобы ограничить использование Starlink на ударных беспилотниках во время войны. Именно поэтому на транспорте, который движется быстро, в частности на поездах, интернет может иногда пропадать или не подключаться", — сообщил перевозчик.

В компании добавили, что средняя скорость автобусов составляет 80 км/ч, пассажирских поездов — до 120-140 км/ч, а скоростных — до 160 км/ч.

Именно из-за скорости поездов интернет может иногда пропадать или не подключаться.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя справиться со своими обязанностями.

Ранее мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 503 11.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на топливо. Это особенно актуально сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.

Укрзализныця путешествие поезда интернет Starlink
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
