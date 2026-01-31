Wizz Air добавляет 5 новых рейсов из Болгарии — направления и цены на билеты

Wizz Air добавляет 5 новых маршрутов из столицы страны-соседки Украины
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил пять новых прямых маршрутов в летнее расписание. Компания расширяет свое присутствие в Болгарии.
Об этом говорится на сайте Wizz Air.
Новые рейсы Wizz Air
Отмечается, что компания приобрела восьмой самолет для своей базы в столице Болгарии Софии. Новые направления соединят страну с ключевыми европейскими направлениями и популярными курортами.
5 новых маршрутов:
- София — Будапешт (Венгрия);
- София — Палермо (Италия);
- София — Родос (Греция);
- София — Хургада (Египет);
- София — Шарм-эш-Шейх (Египет).
В Будапешт и Родос рейсы открываются 3 июля, в Палермо — 4 июля, точная дата запуска маршрутов в Египет пока не известна.
Билеты уже доступны в продаже. Цены стартуют от 15 евро.
Сейчас авиакомпания обслуживает 62 маршрута из Болгарии в почти 20 стран. Флот в Болгарии теперь полностью модернизирован самолетами Airbus A321neo, которые уменьшают потребление топлива и выбросы углерода на 20% и значительно снижают уровень шумового загрязнения.
На летний сезон 2026 года авиаперевозчик планирует увеличить пропускную способность на 81% по сравнению с летом 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.
Также писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.
Читайте Новини.LIVE!