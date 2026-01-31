Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Wizz Air добавляет 5 новых маршрутов из столицы страны-соседки Украины

Wizz Air добавляет 5 новых маршрутов из столицы страны-соседки Украины

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 21:55
Wizz Air добавляет 5 новых рейсов из Болгарии — направления и цены на билеты
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил пять новых прямых маршрутов в летнее расписание. Компания расширяет свое присутствие в Болгарии.

Об этом говорится на сайте Wizz Air.

Реклама
Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air

Отмечается, что компания приобрела восьмой самолет для своей базы в столице Болгарии Софии. Новые направления соединят страну с ключевыми европейскими направлениями и популярными курортами.

5 новых маршрутов:

  • София — Будапешт (Венгрия);
  • София — Палермо (Италия);
  • София — Родос (Греция);
  • София — Хургада (Египет);
  • София — Шарм-эш-Шейх (Египет).

В Будапешт и Родос рейсы открываются 3 июля, в Палермо — 4 июля, точная дата запуска маршрутов в Египет пока не известна.

Билеты уже доступны в продаже. Цены стартуют от 15 евро.

Сейчас авиакомпания обслуживает 62 маршрута из Болгарии в почти 20 стран. Флот в Болгарии теперь полностью модернизирован самолетами Airbus A321neo, которые уменьшают потребление топлива и выбросы углерода на 20% и значительно снижают уровень шумового загрязнения.

На летний сезон 2026 года авиаперевозчик планирует увеличить пропускную способность на 81% по сравнению с летом 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы путешествие Wizz Air билеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации