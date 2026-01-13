Wizz Air добавил рейс из Неаполя в Пальму-де-Майорку — когда станут доступны билеты

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Авиакомпания соединит популярный итальянский город с Балеарскими островами.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Новые рейсы Wizz Air

Отмечается, что новый рейс соединит Неаполь с одним из самых известных направлений на Балеарских островах — Пальмой-де-Майоркой. Новый рейс стартует уже с 12 мая 2026 года. Самолеты будут доставлять пассажиров на отдых по вторникам, четвергам и субботам.

Этот маршрут был создан для путешественников, которые стремятся провести отпуск в мягком климате Испании.

Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика и в официальном приложении WIZZ. Их цена стартует от 19,99 евро.

Пальма-де-Майорка — оживленная столица Балеарских островов, которая сочетает богатое историческое наследие, прибрежный шарм и современный стиль. Город поражает туристов богатой культурой, мягким климатом в течение всего года и большим количеством пляжей.

Все рейсы на этом маршруте будут выполняться на самолетах Airbus A321neo последнего поколения. Они потребляют меньше топлива и в них обустроены более комфортные условия для пассажиров.

