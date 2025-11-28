Видео
Полет с Wizz Air — сколько времени лоукостер дает на регистрацию

Полет с Wizz Air — сколько времени лоукостер дает на регистрацию

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 21:20
Когда нужно регистрироваться на рейс Wizz Air, чтобы избежать штрафа
Самолет Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90
Ключевые моменты Где регистрироваться на рейс Когда открывается регистрация на рейс

Популярная венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает доступные цены на рейсы по всему миру, однако у лоукостера строгая политика регистрации на рейс и багажа. Так, компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс. Условия check-in зависят от тарифа, по которому путешественники покупают посадочные талоны.

Новини.LIVE расскажут, как избежать дополнительных расходов в аэропорту.

Где регистрироваться на рейс

Зарегистрироваться на рейс можно на официальном веб-сайте лоукостера, в мобильном приложении WIZZ или в аэропорту. В приложении нужно выбрать раздел Check-in. Wizz Air позволяет пассажирам предъявлять как электронные, так и распечатанные посадочные талоны. Загрузите посадочный талон в приложении или распечатайте.

Когда открывается регистрация на рейс

Для путешественников, которые забронировали себе места при покупке билета, онлайн-регистрация Wizz Air открывается за 30 дней и закрывается за 3 часа до вылета. Для пассажиров, места для которых будет выбирать автоматическая система лоукостера, регистрация открывается за 24 часа до вылета и закрывается так же за 3 часа до вылета.

Однако если путешественник не успел зарегистрироваться на рейс в приложении или на сайте — он может это сделать в аэропорту. Для пассажиров, которые покупали билеты по дешевым тарифам Basic и Wizz Smart - check-in платный. Его стоимость составляет 40 евро за пассажира в одну сторону. Бесплатная регистрация в аэропорту предусмотрена для пассажиров, которые приобрели билеты по тарифам WIZZ Go и WIZZ Plus.

Если пассажиры с тарифами Basic и Wizz Smart не успеют пройти check-in — они не будут иметь право на компенсацию стоимости билета.

авиарейсы правила путешествие Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
