Україна
Где в Харькове появятся новые станции метро — названия и локации

Где в Харькове появятся новые станции метро — названия и локации

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:25
Метро в Харькове — где и когда построят новые станции
Cтанция метро. Фото: https://t.me/kh_metro

Харьковский метрополитен — транспортная артерия города, которая не только ежедневно доставляет пассажиров на работу и по делам, но и защищает во время воздушных атак врага. В этом году метро планируют расширить и достроить несколько станций и депо.

Об этом говорится в соответствующем проекте Программы социального и экономического развития Харьковской области на 2026 год.

Читайте также:

Новые станции метро в Харькове

Согласно документу, в бюджете заложено 320 млн евро (кредит Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка) на продолжение третьей линии метрополитена.

В проекте предусмотрено 4 отдельных контракта на:

  • строительство третьей линии Харьковского метрополитена;
  • строительство электродепо "Алексеевское" на 100 вагонов для обслуживания третьей линии метрополитена;
  • приобретение подвижного состава метрополитена;
  • консультации по закупкам и поддержке реализации проектов и инженер по надзору за работами.

Тендер первого этапа должен начаться уже 2 февраля этого года. Заключение контракта из-за сложности работ запланировано на июнь.

Сейчас харьковский метрополитен насчитывает 30 станций, которые расположены на 3 ветках:

  • Холодногорско-Заводской;
  • Салтовской;
  • Алексеевской.

Власти города планируют продолжить именно Алексеевскую (зеленую) линию метрополитена станциями "Державинская" и "Одесская". Впоследствии планируется достроить еще и промежуточную станцию "Каштановую". Продолжение линии будут строить от станции "Метростроителей".

Ранее мы рассказывали, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в столице.

Также писали о том, чем уникально метро в Кривом Роге. Его первые четыре станции были открыты в 1986 году.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
