Метро в Харькове — где и когда построят новые станции

Где в Харькове появятся новые станции метро — названия и локации
Харьковский метрополитен — транспортная артерия города, которая не только ежедневно доставляет пассажиров на работу и по делам, но и защищает во время воздушных атак врага. В этом году метро планируют расширить и достроить несколько станций и депо.
Об этом говорится в соответствующем проекте Программы социального и экономического развития Харьковской области на 2026 год.
Новые станции метро в Харькове
Согласно документу, в бюджете заложено 320 млн евро (кредит Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка) на продолжение третьей линии метрополитена.
В проекте предусмотрено 4 отдельных контракта на:
- строительство третьей линии Харьковского метрополитена;
- строительство электродепо "Алексеевское" на 100 вагонов для обслуживания третьей линии метрополитена;
- приобретение подвижного состава метрополитена;
- консультации по закупкам и поддержке реализации проектов и инженер по надзору за работами.
Тендер первого этапа должен начаться уже 2 февраля этого года. Заключение контракта из-за сложности работ запланировано на июнь.
Сейчас харьковский метрополитен насчитывает 30 станций, которые расположены на 3 ветках:
- Холодногорско-Заводской;
- Салтовской;
- Алексеевской.
Власти города планируют продолжить именно Алексеевскую (зеленую) линию метрополитена станциями "Державинская" и "Одесская". Впоследствии планируется достроить еще и промежуточную станцию "Каштановую". Продолжение линии будут строить от станции "Метростроителей".
