Поездка в метро — какие места являются наиболее удобными в салоне поезда

Эта зима выдалась для украинцев непростой — сильные морозы, обстрелы, постоянная темнота и холод. В поездах столичного метрополитена есть места, которые меньше всего продуваются во время движения — выбрав их вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

Какие места лучше выбирать в вагоне метро

По словам машиниста, практически во всех вагонах метро, независимо от ветки, в салоне установлены воздухозаборники. Благодаря им, когда поезд движется, воздух заходит в вагон.

Тем пассажирам, которые не любят, чтобы на них дуло во время поездки в метро — лучше выбирать торец вагона со стороны, которая движется по направлению поезда.

Противоположный торец вагона в это время будет самым повторяющимся и прохладным местом.

"То же касается сидячих мест внутри салона. Если мы будем сидеть на местах напротив платформы за движением поезда — это наименее продуваемая часть салона", — поделился машинист.

Он добавил, что в том случае, если пассажиры будут сидеть спиной к платформе за движением поезда — они попадут в самую продуваемую часть салона.

Что еще стоит знать украинцам

За время войны в столице изменились названия некоторых станций метро. Киевский городской совет в мае 2023 года переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев".

Проектная станция "Проспект Правды" строится как "Варшавская" в честь одноименного жилого массива поблизости.

Ранее мы рассказывали, почему Днепровский метрополитен один из самых маленьких в мире. Он насчитывает всего 6 станций, а его протяженность составляет 7,8 километра.

Также писали, что несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций метро до жилого массива Виноградарь. В частности, уже в этом году должны открыть станцию "Мостицкая".