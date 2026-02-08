Видео
Главная Транспорт Метро на Виноградарь — когда киевляне смогут поехать до "Мостицкой"

Метро на Виноградарь — когда киевляне смогут поехать до "Мостицкой"

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 07:22
Метро на Виноградарь в Киеве — что уже сделали и что планируют открыть
Строительство метро на Виноградаре. Фото: Автострада

Несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций метро к жилому массиву Виноградарь. В частности, уже в этом году должна открыться станция "Мостицкая".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые станции метро в Киеве

По состоянию на февраль 2026 года уже построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", а также часть вентиляционных узлов и проложены сети. Длина первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.

Кроме того, между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" по уникальной технологии возводят двухъярусные монолитные тоннели. В частности, завершены работы над третью часть конструкций.

"Метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом. Обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы", — ранее говорил мэр столицы Виталий Кличко.

Что известно о новых станциях

Станция метро "Мостицкая" — это название будущей станции Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, которая строится на Виноградаре, между "Сырцом" и "Варшавской". Ее строят под перекрестком улиц Виктора Некрасова, Белицкой и Межевой.

В целом, строительство метро на Виноградарь предусматривает открытие двух основных станций: кроме "Мостицкой" будет открыта и станция "Варшавская", расположенная около ЖК "Варшавский квартал". Она будет конечной станцией на этом направлении. Выход со станции будет осуществляться только через южный вестибюль и пешеходный переход под проспектом Европейского Союза.

Ранее мы писали, как выглядели первые станции Киевского метрополитена во время их открытия. Вашему вниманию предлагаются архивные фото.

Также узнайте о самом старом метро в мире — где оно расположено и чем известно.

 

Киев метро строительство метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
