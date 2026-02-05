Видео
Главная Транспорт Пересечение границы поездом УЗ — какие документы проверяют у пассажиров

Пересечение границы поездом УЗ — какие документы проверяют у пассажиров

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:42
Какие документы необходимы для выезда за границу с УЗ в 2026 году
Загранпаспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. Часть документов проверяют еще в поезде, другие — уже непосредственно на границе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие документы необходимо иметь с собой, планируя путешествие за границу на поезде.

Читайте также:

Что проверяют в поезде УЗ

Перечень зависит от страны, возраста пассажира, цели поездки и даже формата путешествия. Во время международных рейсов проводники и пограничники в поездах Укрзализныци проверяют базовые документы для выезда за границу. Прежде всего это загранпаспорт — действительный не менее 90 дней после даты возвращения.

В отдельных случаях могут попросить показать визу или документы, подтверждающие основания для выезда, особенно если речь идет о длительном пребывании.

Какие документы нужны

Вам нужно иметь с собой на границе и предоставить по требованию следующие документы:

  • Загранпаспорт — на каждого члена семьи, действительные не менее 6 месяцев (для некоторых стран 3 месяца) после запланированной даты выезда с территории государств-членов ЕС;
  • ID-карта — подходит только для путешествий в определенные страны, с которыми заключены межгосударственные соглашения (например, Турецкая Республика, Грузия), в случае сухопутного пересечения;
  • Для мужчин призывного возраста, с 18 до 60 лет, во время действия режима военного положения нужно предоставить военный учетный документ и справки, подтверждающие их право на пересечение границы;
  • Медицинское страхование на всех членов семьи — обязательное для большинства стран. Страховка должна покрывать COVID-19 и другие возможные риски, с покрытием на сумму минимально 30 000 евро;
  • Подтверждение цели поездки (при необходимости) — билеты на самолет, поезд или автобус, распечатанные брони отелей или приглашения;
  • Иностранные пограничники также могут запросить финансовое обеспечение — выписка из банка о наличии финансов для путешествия.

Новая система контроля в ЕС

С октября 2025 года на внешних границах Евросоюза начала работать новая цифровая система въезда и выезда EES. Она фиксирует пересечение границы в электронном виде без штампов в паспорте.

Во время первого въезда система собирает биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

Важно, что регистрацию в системе не проходят лица с временной защитой в ЕС, владельцы видов на жительство и долгосрочных виз.

Также, чтобы избежать проблем на границе, стоит заранее ознакомиться с актуальными правилами въезда в Польшу в 2026 году.

Кроме того, узнайте, какие минимальные суммы денежного обеспечения требуют на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Укрзализныця пограничники ЕС загранпаспорт Украины выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
