Какие документы необходимы для выезда за границу с УЗ в 2026 году

В 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. Часть документов проверяют еще в поезде, другие — уже непосредственно на границе.

Что проверяют в поезде УЗ

Перечень зависит от страны, возраста пассажира, цели поездки и даже формата путешествия. Во время международных рейсов проводники и пограничники в поездах Укрзализныци проверяют базовые документы для выезда за границу. Прежде всего это загранпаспорт — действительный не менее 90 дней после даты возвращения.

В отдельных случаях могут попросить показать визу или документы, подтверждающие основания для выезда, особенно если речь идет о длительном пребывании.

Какие документы нужны

Вам нужно иметь с собой на границе и предоставить по требованию следующие документы:

Загранпаспорт — на каждого члена семьи, действительные не менее 6 месяцев (для некоторых стран 3 месяца) после запланированной даты выезда с территории государств-членов ЕС;

ID-карта — подходит только для путешествий в определенные страны, с которыми заключены межгосударственные соглашения (например, Турецкая Республика, Грузия), в случае сухопутного пересечения;

Для мужчин призывного возраста, с 18 до 60 лет, во время действия режима военного положения нужно предоставить военный учетный документ и справки, подтверждающие их право на пересечение границы;

Медицинское страхование на всех членов семьи — обязательное для большинства стран. Страховка должна покрывать COVID-19 и другие возможные риски, с покрытием на сумму минимально 30 000 евро;

Подтверждение цели поездки (при необходимости) — билеты на самолет, поезд или автобус, распечатанные брони отелей или приглашения;

Иностранные пограничники также могут запросить финансовое обеспечение — выписка из банка о наличии финансов для путешествия.

Новая система контроля в ЕС

С октября 2025 года на внешних границах Евросоюза начала работать новая цифровая система въезда и выезда EES. Она фиксирует пересечение границы в электронном виде без штампов в паспорте.

Во время первого въезда система собирает биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

Важно, что регистрацию в системе не проходят лица с временной защитой в ЕС, владельцы видов на жительство и долгосрочных виз.

