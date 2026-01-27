Видео
Главная Транспорт В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять вещи под нижней полкой

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять вещи под нижней полкой

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:26
Путешествие поездом УЗ — кто имеет право класть вещи под нижнюю полку
Пассажирка сидит на нижней полке в поезде. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это доступно и удобно. Нередко пассажиры перевозят с собой габаритные сумки и чемоданы и из-за багажа могут возникать споры.

В УЗ объяснили, кто имеет право оставлять свои вещи в багажном отделении под нижним сиденьем.

Читайте также:

Багаж на нижней полке в поезде УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, имеют ли право пассажиры, которые приобрели билеты на верхние полки, размещать свои чемоданы в багажном отсеке под нижними полками.

В компании объяснили, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на нижнее место.

"Пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу", — говорится в сообщении.

Перевозчик порекомендовал пассажирам с нижних полок хранить свою ручную кладь на верхних багажных полках и нишах пассажирского купе.

В компании добавили, что пользование пространством под нижней полкой возможно только с согласия пассажира, который ее занимает.

None - фото 1
Кто имеет право пользоваться багажным отсеком в поезде. Фото: скриншот

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей пищи.

Также писали, что Укрзализныця ввела приятный бонус для пассажиров, поезд которых задерживается на несколько часов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
