Путешествие поездом УЗ — кто имеет право класть вещи под нижнюю полку

Пассажирка сидит на нижней полке в поезде. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это доступно и удобно. Нередко пассажиры перевозят с собой габаритные сумки и чемоданы и из-за багажа могут возникать споры.

В УЗ объяснили, кто имеет право оставлять свои вещи в багажном отделении под нижним сиденьем.

Багаж на нижней полке в поезде УЗ

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, имеют ли право пассажиры, которые приобрели билеты на верхние полки, размещать свои чемоданы в багажном отсеке под нижними полками.

В компании объяснили, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на нижнее место.

"Пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу", — говорится в сообщении.

Перевозчик порекомендовал пассажирам с нижних полок хранить свою ручную кладь на верхних багажных полках и нишах пассажирского купе.

В компании добавили, что пользование пространством под нижней полкой возможно только с согласия пассажира, который ее занимает.

Кто имеет право пользоваться багажным отсеком в поезде. Фото: скриншот

