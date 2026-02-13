Как купить билет Львов—Варшава — ответ Укрзализныци

Вагон УЗ. Фото: Укрзализныця

Представитель Укрзализныци рассказал, как искать и покупать билеты на международные рейсы в приложении УЗ, когда их якобы нет. Дело в том, что не все пассажиры знают, что международные рейсы могут быть с пересадкой.

В компании объяснили, как правильно искать сообщение, на примере популярного направления Львов — Варшава. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Реклама

Читайте также:

Как искать билеты на международные рейсы

Одна из пользовательниц обратилась к Укрзализныце с вопросом, когда откроют продажу на международный рейс Львов — Варшава на 28 февраля.

В ответ перевозчик объяснил, что продажа уже открыта, но рейс традиционно является пересадочным. Именно поэтому часть пассажиров не видит доступные варианты, если ищет только прямые рейсы.

Поэтому в компании советуют в приложении искать маршрут по запросу "Львов — Варшава-Всходня" и обязательно добавлять опцию "с пересадкой".

Как купить билеты на международные рейсы. Фото: скриншот Threads

Почему возникает путаница с билетами

Международные сообщения часто комбинируются с пересадкой — например, через пограничные станции или другие узловые города. Если не активировать соответствующий фильтр в приложении, система просто не покажет доступные варианты.

Поэтому перед поиском билетов стоит проверять параметры маршрута и внимательно смотреть на отметки о пересадках. Именно это позволяет найти рейсы, которые на первый взгляд кажутся недоступными.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее в Укрзализныце прокомментировали привычку некоторых пассажиров курить в поезде несмотря на запрет и возможные штрафы. В компании разъяснили, почему курение в поезде может быть опасным для жизни.

В соцсети Threads пользователь обратился к курильщикам с "советом". Он предложил - если уж курить в поезде, то делать это на переходных площадках между вагонами.

В УЗ ответили, что такая идея опасна, особенно зимой. Дело в том, что под переходными площадками в этот период подается напряжение 3000 вольт для отопления пассажирских вагонов от электровоза. То есть такой совет может представлять прямую опасность для жизни.

Напомним, Укрзализныця наконец расставила все точки над "і" в дискуссии о якобы одной из обязанностей пассажиров. В компании впервые официально ответили, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.

Также узнайте, как Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за низких цен на билеты.