Агентство Fitch понизило рейтинг Укрзализныци до дефолтных

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня RD. Это означает ограниченный дефолт.
До этого рейтинг компании находился на уровне C, что означало неизбежность дефолта, говорится в пресс-релизе агентства.
Решение по евробондам
Вместе с этим агентство пересмотрело и рейтинги еврооблигаций компании. Еврооблигации Укрзализныци с погашением в 2026 и 2028 годах получили рейтинг D — дефолт. Ранее они также оценивались на уровне C.
Причина кроется в просроченных выплатах по купонам. Речь идет о платежах, которые должны были состояться 9 и 15 января 2026 года и не были оплачены даже после завершения льготного периода.
Как Fitch объяснил свое решение
В агентстве напомнили, что если компания не платит проценты или основную сумму долга в установленный срок, включая льготный период, это считается дефолтом.
В таких случаях эмитенту присваивают рейтинг RD или D — в зависимости от ситуации.
Fitch в отчете писало, что средств Укрзализныци не хватает на покрытие операционных расходов.
Компания привлекала внешние деньги, однако использовала их только на критическое капитальное строительство, а не на погашение займов.
Что будет с долгами Укрзализныци
Задолженность Укрзализныци перед владельцами еврооблигаций превышает миллиард долларов. 700 миллионов из этой суммы нужно вернуть в июле 2026 года.
Эти бумаги выпустили много лет назад для финансирования инфраструктуры и поддержки ликвидности, в частности к Евро-2012. С тех пор их рефинансировали не раз. а бумаги оказались у разных финучреждений.
