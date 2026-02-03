Видео
Главная Транспорт Fitch снова понизило рейтинг Укрзализныци — детали

Fitch снова понизило рейтинг Укрзализныци — детали

Дата публикации 3 февраля 2026 13:25
Агентство Fitch понизило рейтинг Укрзализныци до дефолтных
Вагон Укрзализныци. Фото: УЗ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня RD. Это означает ограниченный дефолт.

До этого рейтинг компании находился на уровне C, что означало неизбежность дефолта, говорится в пресс-релизе агентства.

Читайте также:

Решение по евробондам

Вместе с этим агентство пересмотрело и рейтинги еврооблигаций компании. Еврооблигации Укрзализныци с погашением в 2026 и 2028 годах получили рейтинг D — дефолт. Ранее они также оценивались на уровне C.

Причина кроется в просроченных выплатах по купонам. Речь идет о платежах, которые должны были состояться 9 и 15 января 2026 года и не были оплачены даже после завершения льготного периода.

Как Fitch объяснил свое решение

В агентстве напомнили, что если компания не платит проценты или основную сумму долга в установленный срок, включая льготный период, это считается дефолтом.

В таких случаях эмитенту присваивают рейтинг RD или D — в зависимости от ситуации.

Fitch в отчете писало, что средств Укрзализныци не хватает на покрытие операционных расходов.

Компания привлекала внешние деньги, однако использовала их только на критическое капитальное строительство, а не на погашение займов.

Что будет с долгами Укрзализныци

Задолженность Укрзализныци перед владельцами еврооблигаций превышает миллиард долларов. 700 миллионов из этой суммы нужно вернуть в июле 2026 года.

Эти бумаги выпустили много лет назад для финансирования инфраструктуры и поддержки ликвидности, в частности к Евро-2012. С тех пор их рефинансировали не раз. а бумаги оказались у разных финучреждений.

Ранее мы сообщали, что во Львове взялись за строительство городской электрички, которая в разы упростит сообщение горожан с европейскими странами.

Также мы рассказывали о путешествиях с животным в УЗ и что надо знать перед покупкой билета.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
