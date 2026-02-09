Новая модель для УЗ — вырастут ли тарифы для пассажиров

Вагон Укрзализныци. Фото: УЗ

Укрзализныця планирует ввести европейский способ поддержки пассажирских перевозок. Государство будет заключать соглашение PSO и оплачивать компании убытки, которые возникают из-за низких цен на билеты.

Для этого предлагается использовать средства из бюджета, пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Что такое PSO и почему это нужно для УЗ

PSO — это соглашение, по которому государство заказывает социально важные рейсы и возмещает перевозчику разницу между реальной себестоимостью и тарифом.

В Министерстве развития общин и территорий считают, что этот механизм улучшит финансовое состояние Укрзализныци, а одновременно оставит пассажирские перевозки доступными.

То есть, государство покроет разрыв между фактической стоимостью перевозки и тем, что пассажиры платят за билет.

Когда заработает новая схема для Укрзализныци

О переходе на эту систему сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста во время воркшопа с участием Всемирного банка и ЕБРР.

Балеста отметил, что модель возмещения за счет бюджета покажут уже в первом квартале 2026 года. Это станет начальным шагом к полноценной системе PSO соответствующей европейским правилам. В результате государство покроет разрыв между фактической стоимостью перевозки и тем, что пассажиры платят за билет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Укрзализныця сообщала о необходимости повысить цены на грузовые перевозки на 40 %, чтобы покрыть 20 млрд грн убытков от пассажирских рейсов.

В Минэкономики выступили против этого, напомнив, что тарифы не меняли с 2009 года, тогда как расходы выросли.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", — заявил министр экономики.

Ранее мы писали, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. В соцсетях показали условия в них и рассказали, как приобрести билет.

Также узнайте, почему мужчин иногда пускают в женские купе Укрзализныци. По словам представителя УЗ, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде, по решению начальника поезда.