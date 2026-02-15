Где искать билеты на поезд УЗ Киев — Варшава — приложение для пассажиров

Киевский вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вскоре украинцы будут праздновать Международный женский день. Многие мечтают провести время с семьей, однако "урвать" билеты Укрзализныци из Варшавы обратно в Киев очень непросто — они пользуются повышенным спросом. Опытная туристка раскрыла, как приобрести билеты на нужный вам рейс из Польши.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующий ролик пользовательницы karamelkynaa в Instagram.

Где искать билеты на прямой поезд Варшава — Киев

Путешественница посоветовала сначала проверить наличие билетов на нужную дату в приложении "Укрзализныця".

Если посадочных билетов нет — загрузите приложение польской транспортной компании PKP Intercity. Откройте приложение, введите место отправления и прибытия и выберите нужную дату.

Вы удивитесь, но в этом приложении будут доступны билеты на этот популярный прямой поезд.

Что еще стоит знать украинцам

