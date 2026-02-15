Видео
Главная Транспорт Как купить билет на поезд УЗ Киев — Варшава — малоизвестная альтернатива

Как купить билет на поезд УЗ Киев — Варшава — малоизвестная альтернатива

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:42
Где искать билеты на поезд УЗ Киев — Варшава — приложение для пассажиров
Киевский вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вскоре украинцы будут праздновать Международный женский день. Многие мечтают провести время с семьей, однако "урвать" билеты Укрзализныци из Варшавы обратно в Киев очень непросто — они пользуются повышенным спросом. Опытная туристка раскрыла, как приобрести билеты на нужный вам рейс из Польши.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующий ролик пользовательницы karamelkynaa в Instagram.

Читайте также:

Где искать билеты на прямой поезд Варшава — Киев

Путешественница посоветовала сначала проверить наличие билетов на нужную дату в приложении "Укрзализныця".

Если посадочных билетов нет — загрузите приложение польской транспортной компании PKP Intercity. Откройте приложение, введите место отправления и прибытия и выберите нужную дату.

Вы удивитесь, но в этом приложении будут доступны билеты на этот популярный прямой поезд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году Укрзализныця обновила часть подвижного состава. Один из путешественников показал новые вагоны плацкарт.

В них довольно чисто, у каждого места пасжира есть отдельная розетка и небольшой фонарик для чтения. Также исчезла верхняя полка для багажа и пассажирам стало в разы более просторно и комфортнее.

Новые плацкары, в частности, курсируют в составе поезда 21/22 Львов — Краматорск. Стоимость билетов стратует от 550 гривен.

Ранее в УЗ предупредили, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены из-за того, что стоимость билетов для всех одинаковая.

Также мы писали, что в 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. В частности, некоторые документы проверяют прямо в поезде, другие — на пункте пропуска.

Укрзализныця путешествие поезда Варшава билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
