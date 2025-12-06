Черный список УЗ — кого компания вносит в черный список

Приложение Укрзализныци. Фото: Суспільне

Долгое время было почти нереально приобрести железнодорожные билеты за границу. В прошлом году Укрзализныця начала борьбу со спекулянтами, которые перепродают билеты в интернете по завышенным ценам. Компания ввела верификацию через приложение "Дія" и начала блокировать аккаунты, которые массово скупают посадочные талоны на популярные направления.

В Укрзализныце ответили, из-за чего аккаунты пассажиров попадают в черный список.

Блокировка УЗ

К перевозчику обратилась волонтер, которая ищет в Европе врачей, спасающих жизни нашим защитникам. Женщина из-за своей деятельности часто путешествует и покупает билеты УЗ. Из-за подозрительной активности компания заблокировала ей аккаунт в приложении УЗ. Пассажирка поинтересовалась, как ей можно разблокировать аккаунт, ведь она не представляет свою логистику без поездов компании.

"Мой аккаунт снова заблокирован — потому что, видите ли, я "перекупом билетов занимаюсь". Вы серьезно? Я ЧЕТВЕРТЫЙ год живу в ваших поездах. В прямом смысле этого слова. Потому что за рулем я настолько уставшая, что постоянно пытаюсь заснуть в кювет, и сажусь за руль только когда вообще нет выбора. Я привожу в Украину иностранных хирургов, анестезиологов, физиотерапевтов, реабилитологов — людей, которые приезжают спасать наших раненых", — написала благотворительница.

В УЗ ответили, что аккаунт был временно заблокирован из-за большого количества оформленных билетов на разные фамилии — более 100 перевозок по Украине и за границу.

"В автоматизированной системе, это похоже на схему массового бронирования или перепродажи, которая обычно нарушает правила пользования сервисом и наносит вред другим пассажирам", — написали в УЗ.

Однако учитывая деятельность женщины в компании сделали исключение и разблокировали аккаунт. У пассажирки снова появилась возможность покупать железнодорожные билеты онлайн без ограничений.

В УЗ поделилась ценными советами для клиентов, которые помогут им не попасть в черный список компании:

покупайте билеты только на свое имя или на членов семьи;

каждый пассажир должен иметь билет со своей настоящей фамилией — это важно для контроля безопасности и борьбы со спекуляциями;

если возникает необходимость купить несколько билетов на разные фамилии — пожалуйста, воспользуйтесь функцией заказа групповых билетов.

