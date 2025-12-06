Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ блокирует аккаунты украинцев — как не попасть в черный список

УЗ блокирует аккаунты украинцев — как не попасть в черный список

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:55
Черный список УЗ — кого компания вносит в черный список
Приложение Укрзализныци. Фото: Суспільне

Долгое время было почти нереально приобрести железнодорожные билеты за границу. В прошлом году Укрзализныця начала борьбу со спекулянтами, которые перепродают билеты в интернете по завышенным ценам. Компания ввела верификацию через приложение "Дія" и начала блокировать аккаунты, которые массово скупают посадочные талоны на популярные направления.

В Укрзализныце ответили, из-за чего аккаунты пассажиров попадают в черный список.

Реклама
Читайте также:

Блокировка УЗ

К перевозчику обратилась волонтер, которая ищет в Европе врачей, спасающих жизни нашим защитникам. Женщина из-за своей деятельности часто путешествует и покупает билеты УЗ. Из-за подозрительной активности компания заблокировала ей аккаунт в приложении УЗ. Пассажирка поинтересовалась, как ей можно разблокировать аккаунт, ведь она не представляет свою логистику без поездов компании.

"Мой аккаунт снова заблокирован — потому что, видите ли, я "перекупом билетов занимаюсь". Вы серьезно? Я ЧЕТВЕРТЫЙ год живу в ваших поездах. В прямом смысле этого слова. Потому что за рулем я настолько уставшая, что постоянно пытаюсь заснуть в кювет, и сажусь за руль только когда вообще нет выбора. Я привожу в Украину иностранных хирургов, анестезиологов, физиотерапевтов, реабилитологов — людей, которые приезжают спасать наших раненых", — написала благотворительница.

В УЗ ответили, что аккаунт был временно заблокирован из-за большого количества оформленных билетов на разные фамилии — более 100 перевозок по Украине и за границу.

"В автоматизированной системе, это похоже на схему массового бронирования или перепродажи, которая обычно нарушает правила пользования сервисом и наносит вред другим пассажирам", — написали в УЗ.

Однако учитывая деятельность женщины в компании сделали исключение и разблокировали аккаунт. У пассажирки снова появилась возможность покупать железнодорожные билеты онлайн без ограничений.

В УЗ поделилась ценными советами для клиентов, которые помогут им не попасть в черный список компании:

  • покупайте билеты только на свое имя или на членов семьи;
  • каждый пассажир должен иметь билет со своей настоящей фамилией — это важно для контроля безопасности и борьбы со спекуляциями;
  • если возникает необходимость купить несколько билетов на разные фамилии — пожалуйста, воспользуйтесь функцией заказа групповых билетов.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Укрзализныця путешествие поезда билеты блокирование
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации