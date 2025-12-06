Чорний список УЗ — кого компанія вносить до чорного списку

Застосунок Укрзалізниці. Фото: Суспільне

Довгий час було майже нереально придбати залізничні квитки за кордон. Минулого року Укрзалізниця розпочала боротьбу зі спекулянтами, які перепродають квитки в інтернеті по завищених цінах. Компанія ввела верифікацію через додаток "Дія" та почала блокувати акаунти, які масово скуповують посадкові талони на популярні напрямки.

В Укрзалізниці відповіли, через що акаунти пасажирів потрапляють у чорний список.

Блокування УЗ

До перевізника звернулась волонтерка, яка шукає в Європі лікарів, які рятують життя нашим захисникам. Жінка через свою діяльність часто мандрує та купує квитки УЗ. Через підозрілу активність компанія заблокувала їй акаунт в додатку УЗ. Пасажирка поцікавилась, як їй можна розблокувати акаунт, адже вона не уявляє свою логістику без потягів компанії.

"Мій акаунт знову заблокований — бо, бачте, я "перекупом квитків займаюсь". Ви серйозно? Я ЧЕТВЕРТИЙ рік живу у ваших потягах. У прямому сенсі цього слова. Бо за кермом я настільки втомлена, що постійно намагаюся заснути в кювет, і сідаю за кермо тільки коли взагалі нема вибору. Я привожу в Україну іноземних хірургів, анестезіологів, фізіотерапевтів, реабілітологів — людей, які приїжджають рятувати наших поранених", — написала благодійниця.

В УЗ відповіли, що акаунт було тимчасово заблоковано через велику кількість оформлених квитків на різні прізвища — понад 100 перевезень по Україні та за кордон.

"В автоматизованій системі це схоже на схему масового бронювання або перепродажу, яка зазвичай порушує правила користування сервісом і завдає шкоди іншим пасажирам", — написали в УЗ.

Проте з огляду на діяльність жінки в компанії зробили виключення та розблокували акаунт. У пасажирки знову з'явилась можливість купувати залізничні квитки онлайн без обмежень.

В УЗ поділилася цінними порадами для клієнтів, які допоможуть їм не потрапити в чорний список компанії:

купуйте квитки лише на своє ім’я або на членів родини;

кожен пасажир повинен мати квиток зі своїм справжнім прізвищем — це важливо для контролю безпеки та боротьби зі спекуляціями;

якщо виникає потреба купити кілька квитків на різні прізвища — будь ласка, скористайтесь функцією замовлення групових квитків.

