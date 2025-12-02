Билеты УЗ — как точно приобрести перед Новым годом

Поезд УЗ. Фото: facebook.com

Перед новогодними праздниками приобрести билет Укрзализныци становится настоящим квестом — украинцы хотят отпраздновать в семейном кругу. Однако некоторые хитрости позволят вам выкупить места на нужный рейс с большей вероятностью. Отслеживать нужные маршруты помогают дополнительные возможности на приложении перевозчика.

Новини.LIVE расскажут, как "урвать" билеты перед Новым годом и Рождеством.

Когда лучше всего покупать билеты

Посадочные талоны появляются в продаже за 20 дней до даты отправления, в 08:00 утра. Если же вам не удалось приобрести билеты на нужный рейс — проверьте наличие свободных мест за несколько дней до запланированной даты выезда. Дело в том, что у некоторых пассажиров могут измениться планы и они решат вернуть посадочные талоны.

Отслеживание свободных мест в приложении "УЗ"

У пассажиров есть возможность воспользоваться в приложении "Укрзализныци" функцией отслеживания свободных мест. Для этого введите в поиске нужный пункт отправления и назначения и после показа результатов нажмите кнопку: "Отслеживать свободные места". Выберите необходимый поезд и тип вагона и включите оповещения. Приложение оповестит, когда появятся нужные билеты.

Автовыкуп

В зимний период почти нереально купить на горнолыжные курорты или популярные туристические локации. Пассажиры могут воспользоваться функцией "Автовыкуп" в приложении УЗ. Для того чтобы ею воспользоваться, нужно верифицироваться в "Дії" и привязать банковскую карту. Программа автоматически выкупит вам билеты, когда они появятся в системе. Однако данная функция недоступна для поездов Киев-Вена и Киев-Варшава.

