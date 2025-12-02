Квитки УЗ — як точно придбати перед Новим роком

Потяг УЗ. Фото: facebook.com

Перед новорічними святами придбати квиток Укрзалізниці стає справжнім квестом — українці хочуть відсвяткувати у родинному колі. Проте деякі хитрощі дозволять вам викупити місця на потрібний рейс із більшою ймовірністю. Відстежувати потрібні маршрути допомагають додаткові можливості на додатку перевізника.

Новини.LIVE розкажуть, як "урвати" квитки перед Новим роком та Різдвом.

Коли найкраще купувати квитки

Посадкові талони з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення, о 08:00 ранку. Якщо ж вам не вдалося придбати квитки на потрібний рейс — перевірте наявність вільних місць за кілька днів до запланованої дати виїзду. Справа в тому, що в деяких пасажирів можуть змінитися плани й вони вирішать повернути посадкові талони.

Відстеження вільних місць в додатку "УЗ"

У пасажирів є можливість скористатися в додатку "Укрзалізниці" функцією відстеження вільних місць. Для цього введіть у пошуку потрібний пункт відправлення та призначення і після показу результатів натисніть кнопку: "Відстежувати вільні місця". Оберіть необхідний потяг та тип вагона й увімкніть сповіщення. Застосунок сповістить, коли з'являться потрібні квитки.

Автовикуп

В зимовий період майже нереально купити на гірськолижні курорти чи популярні туристичні локації. Пасажири можуть скористатися функцією "Автовикуп" в додатку УЗ. Для того щоб нею скористатися, потрібно верифікуватися в "Дії" та прив'язати банківську картку. Програма автоматично викупить вам квитки, коли вони з'являться в системі. Проте дана функція недоступна для потягів Київ-Відень і Київ-Варшава.

