Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як "урвати" квитки перед Новим роком — можливості в додатку УЗ

Як "урвати" квитки перед Новим роком — можливості в додатку УЗ

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 06:15
Квитки УЗ — як точно придбати перед Новим роком
Потяг УЗ. Фото: facebook.com

Перед новорічними святами придбати квиток Укрзалізниці стає справжнім квестом — українці хочуть відсвяткувати у родинному колі. Проте деякі хитрощі дозволять вам викупити місця на потрібний рейс із більшою ймовірністю. Відстежувати потрібні маршрути допомагають додаткові можливості на додатку перевізника.

Новини.LIVE розкажуть, як "урвати" квитки перед Новим роком та Різдвом.

Реклама
Читайте також:

Коли найкраще купувати квитки

Посадкові талони з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення, о 08:00 ранку. Якщо ж вам не вдалося придбати квитки на потрібний рейс — перевірте наявність вільних місць за кілька днів до запланованої дати виїзду. Справа в тому, що в деяких пасажирів можуть змінитися плани й вони вирішать повернути посадкові талони.

Відстеження вільних місць в додатку "УЗ"

У пасажирів є можливість скористатися в додатку "Укрзалізниці" функцією відстеження вільних місць. Для цього введіть у пошуку потрібний пункт відправлення та призначення і після показу результатів натисніть кнопку: "Відстежувати вільні місця". Оберіть необхідний потяг та тип вагона й увімкніть сповіщення. Застосунок сповістить, коли з'являться потрібні квитки.

Автовикуп

В зимовий період майже нереально купити на гірськолижні курорти чи популярні туристичні локації. Пасажири можуть скористатися функцією "Автовикуп" в додатку УЗ. Для того щоб нею скористатися, потрібно верифікуватися в "Дії" та прив'язати банківську картку. Програма автоматично викупить вам квитки, коли вони з'являться в системі. Проте дана функція недоступна для потягів Київ-Відень і Київ-Варшава.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Укрзалізниця подорож поїзди Новий рік квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації