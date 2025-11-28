Видео
Из Киева в Варшаву на 2 часа быстрее — УЗ анонсировала изменения

Из Киева в Варшаву на 2 часа быстрее — УЗ анонсировала изменения

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:15
УЗ ускорила движение поезда из Киева в Варшаву на 2 часа — новый график
Поезд Хелм - Киев. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ
Ключевые моменты Усовершенствовала поезд Киев — Варшава

Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа. Обновленный поезд будет прибывать на главный вокзал польской столицы, откуда будет удобно добраться в любую точку города.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Читайте также:

В УЗ сообщили, что теперь поезд будет отправляться из Киева в 19:51 и прибывать в Варшаву в 09:43. Назад из польской столицы поезд будет отправляться в 18:41, а прибывать в Киев — в 09:49.

С 14 декабря поезд будет прибывать на главный вокзал польской столицы Варшавы Центральной, откуда пассажирам будет удобно пересесть на общественный транспорт по городу.

По новому графику в Польшу можно будет добраться обновленным поездом №23/34 Киев — Хелм. Благодаря новому маршруту можно будет быстро и только с 1 пересадкой добраться до Варшавы.

Из Киева поезд будет отправляться в 21:57 и прибывать в Хелм в 8:08. Ровно через полчаса — в 8:38 из Холма отправляется #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Поезд будет прибывать в польскую столицу в 11:19.

Ранее мы рассказывали, что Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Польша Укрзализныця путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
