УЗ ускорила движение поезда из Киева в Варшаву на 2 часа — новый график

Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа. Обновленный поезд будет прибывать на главный вокзал польской столицы, откуда будет удобно добраться в любую точку города.

Усовершенствовала поезд Киев — Варшава

В УЗ сообщили, что теперь поезд будет отправляться из Киева в 19:51 и прибывать в Варшаву в 09:43. Назад из польской столицы поезд будет отправляться в 18:41, а прибывать в Киев — в 09:49.

С 14 декабря поезд будет прибывать на главный вокзал польской столицы Варшавы Центральной, откуда пассажирам будет удобно пересесть на общественный транспорт по городу.

По новому графику в Польшу можно будет добраться обновленным поездом №23/34 Киев — Хелм. Благодаря новому маршруту можно будет быстро и только с 1 пересадкой добраться до Варшавы.

Из Киева поезд будет отправляться в 21:57 и прибывать в Хелм в 8:08. Ровно через полчаса — в 8:38 из Холма отправляется #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Поезд будет прибывать в польскую столицу в 11:19.

