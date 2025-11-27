Видео
Україна
Видео

Как сэкономить на билетах УЗ — самый выгодный период для покупки

Дата публикации 27 ноября 2025 06:15
Когда дешевле покупать билеты УЗ — самые выгодные дни недели
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Ключевые моменты Как не переплачивать за билеты УЗ

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это не только удобно, но и доступно. Бронируя билеты, вы неоднократно замечали, что цены на одинаковые направления разные. Согласно ценовой политике компании, стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

О том, как сэкономить на железнодорожных билетах, рассказала пользовательница yana.xmee в TikTok.

Как не переплачивать за билеты УЗ

Путешественница объяснила, что выгоднее всего покупать билеты на поезд на вторник и среду. В понедельник, четверг и субботу — средняя цена на посадочные талоны. Дороже всего билеты обходятся на рейсы в пятницу и воскресенье.

Девушка напомнила, что билеты появляются в продаже за 20 дней до поездки в 08:00 утра. Если же вы не успели приобрести билеты на нужный вам рейс — проверьте наличие свободных мест за несколько дней до отправления. У пассажиров нередко меняются планы, и они сдают свои билеты.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, что в течение следующих 10 лет амстердамский аэропорт Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Укрзализныця путешествие транспорт экономия билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
