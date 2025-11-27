Когда дешевле покупать билеты УЗ — самые выгодные дни недели

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это не только удобно, но и доступно. Бронируя билеты, вы неоднократно замечали, что цены на одинаковые направления разные. Согласно ценовой политике компании, стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

О том, как сэкономить на железнодорожных билетах, рассказала пользовательница yana.xmee в TikTok.

Как не переплачивать за билеты УЗ

Путешественница объяснила, что выгоднее всего покупать билеты на поезд на вторник и среду. В понедельник, четверг и субботу — средняя цена на посадочные талоны. Дороже всего билеты обходятся на рейсы в пятницу и воскресенье.

Девушка напомнила, что билеты появляются в продаже за 20 дней до поездки в 08:00 утра. Если же вы не успели приобрести билеты на нужный вам рейс — проверьте наличие свободных мест за несколько дней до отправления. У пассажиров нередко меняются планы, и они сдают свои билеты.

