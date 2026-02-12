Видео
Україна
Видео

Туристов в Италии ждут проблемы с аэропортами — причина

Туристов в Италии ждут проблемы с аэропортами — причина

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:28
Туристы в Италии могут застрять в аэропортах из-за забастовок
Аэропорт Милана. Фото: Enmilan

Туристов, которые собираются в Италию, предупреждают о возможных перебоях с рейсами из-за забастовок работников авиационной отрасли. Акции протеста запланированы на 16 февраля — менее чем за неделю до завершения зимней Олимпиады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Читайте также:

Кто примет участие в забастовках

Речь идет о забастовке пилотов, бортпроводников и наземного персонала нескольких авиакомпаний.

Ожидается, что сотрудники Vueling и easyJet, которые входят в профсоюз USB, прекратят работу с 10:00 до 17:00. Часть работников других профсоюзов авиаотрасли и персонал ITA Airways планируют забастовку на весь день.

При этом только ITA Airways имеет 314 запланированных рейсов на 16 февраля. К протестам могут присоединиться и наземные службы в аэропортах Брешия Монтикьяри, Милан Линате и Милан Мальпенса.

Дальнейшие забастовки

Отдельно сообщается, что 7 марта забастовку могут провести работники государственной компании Enav, которая отвечает за управление воздушным пространством страны.

Сейчас продолжаются переговоры правительства Италии с профсоюзами. Правительство призвало профсоюзы изменить дату протеста, чтобы не срывать работу транспортной сферы во время Олимпиады.

Позиция авиакомпаний

EasyJet и ITA Airways заявили, что ожидают решения о возможном переносе забастовок и пообещали оперативно информировать пассажиров обо всех изменениях.

В то же время власти Италии предупредили граждан о риске нарушения свободы передвижения из-за акций 16 февраля и 7 марта. В качестве компромисса предложено перенести страйки на период с 24 февраля по 4 марта, однако окончательного решения пока нет.

Что еще стоит знать украинцам

Немецкая авиакомпания Lufthansa 12 февраля из-за однодневной забастовки компания сняла с табло сотни рейсов.

Под ограничения попали не только пассажирские рейсы, но и сотни грузовых. Немецкая ассоциация аэропортов сообщает, что более 460 рейсов не вылетят.

Аналитики предполагают, что в целом до конца суток 12 февраля в аэропортах Германии застрянут более 140 пассажиров, а финансовые потери достигнут примерно 27 миллионов евро.

Ранее мы писали, что одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы нестандартной формы. В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).

Также мы сообщали, что в ЕС экстренно вводят план защиты аэропортов и железных дорог от дронов. Это будет сделано с помощью сетей 5G.

туристы Италия аэропорты забастовка пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
