Повербанки в самолете — какие модели запрещено перевозить

Не все украинцы осведомлены, что некотрые модели повербанков запрещено брать на борт. Однако, существуют четкие правила относительно емкости аккумуляторов и требования к их перевозке, чтобы избежать возможных конфликтов в аропорту.

Какие повербанки разрешено провозить в самолете

По нормам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и большинства авиакомпаний мира повербанки можно перевозить только в ручной клади. В чемодан, который сдается в багаж, их класть запрещено.

Главным критерием для разрешения является емкость аккумулятора. Именно от нее зависит, позволят ли взять устройство на борт. Разрешено брать такие повербанки:

емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В).

Их можно брать без дополнительных разрешений. Большинство стандартных моделей 10 000-20 000 мА-ч подпадают именно под эту категорию.

емкостью от 100 до 160 Вт-ч

Требуется согласование с авиакомпанией. Обычно разрешают 1-2 устройства.

Какие повербанки брать в самолет запрещено



Не разрешено брать на борт такие повербанки:

с емкостью более 160 Вт-ч;

поврежденные повербанки;

повербанки, в которых сдулась батарея;

повербанки без четко указанных характеристик.

Почему повербанки нельзя сдавать в багаж

Литиево-ионные повербанки могут перегреваться или воспламеняться. В багажном отсеке экипаж не имеет быстрого доступа к источнику воспламенения, поэтому риск считается критическим.

В салоне ситуацию можно контролировать - именно поэтому павербанки разрешены только в ручной клади.

Полезный совет — как посчитать, разрешено ли ваше устройство

Если на корпусе не указано Вт-ч, а только мА-ч, их можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужна следующая формула: Вт-ч = (мА-ч × В) ÷ 1000.

Например, если у вас есть повербанк с емкостью 20 000 мА-ч, тогда: 20 000 мА-ч × 3,7 В ÷ 1000 = 74 Вт-ч — такой повербанк разрешен без ограничений.

Еще стоит знать, что брать несколько павербанков возможно, если каждый из них соответствует требованиям. Также надо иметь в виду, что большинство авиакомпаний не позволяет заряжать сам повербанк во время полета.

