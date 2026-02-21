Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Провокации и псевдоцвета — как сканируют ваш багаж в аэропорту

Провокации и псевдоцвета — как сканируют ваш багаж в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 17:55
Контроль в аэропорту — как работают сканеры
Каким образом проверяют багаж пассажиров в аэропорту. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В каждом аэропорту пассажиры перед посадкой на авиарейс проходят тщательную проверку — на контроле в аэропорту их вещи сканируют специальными сканерами. Пограничники не могут позволить себе ошибку — ведь от качества их работы зависит жизнь сотен людей.

О том, как проходит процедура сканирования чемоданов и сумок в аэропорту сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Реклама
Читайте также:

Псевдоцвета

Сканеры в аэропортах создают 3D-изображение содержимого каждой сумки. Эти машины сейчас очень совершенны, они освещают чемоданы и рюкзаки под разными углами с разной энергией рентгеновских лучей.

Кроме того, различные материалы представлены различными псевдоцветами. В частности, металл обычно отображается синим цветом, органические материалы — оранжевым, а легкие металлы — зеленым.

Необычные формы

Пограничники обычно ищут предметы необычной формы и большое количество проводов. В частности, бомба, вероятно, будет выглядеть как комок органического материала.

Взрывчатые вещества обычно отображаются на сканере в оранжевом цвете — это может быть бутылка или какая-то другая емкость.

Сканеры с КТ (компьютерной томографией)

Некоторые аэропорты также имеют сканеры с технологией компьютерной томографии (КТ), подобную той, которую используют для диагностики в больнице.

Такая система буквально "разрезает" чемодан или сумку и детализирует мельчайшие детали.

Пограничники всегда готовы к опасности

Пограничник всегда готовы к любой опасности из-за постоянных проверок. В частности, благодаря современным технологиям можно дистанционно манипулировать изображением сканера — добавлять другой объект, который представляет угрозу (например пистолет), и проверять, заметит ли его оператор.

Ранее мы рассказывали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у пассажиров вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч - часто требуется согласование с авиаперевозчиком.

Также писали, из-за какой детской игрушки у вас могут возникнуть серьезные проблемы при прохождении контроля в аэропорту на рейс Ryanair. Авиакомпания имеет свои ограничения и требования, которые пассажиры должны соблюдать. В частности, авиаперевозчик определил перечень вещей, которые строго запрещается брать на борт самолета.

авиарейсы правила путешествие проверки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации