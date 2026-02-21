Контроль в аэропорту — как работают сканеры

Каким образом проверяют багаж пассажиров в аэропорту. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В каждом аэропорту пассажиры перед посадкой на авиарейс проходят тщательную проверку — на контроле в аэропорту их вещи сканируют специальными сканерами. Пограничники не могут позволить себе ошибку — ведь от качества их работы зависит жизнь сотен людей.

О том, как проходит процедура сканирования чемоданов и сумок в аэропорту сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Псевдоцвета

Сканеры в аэропортах создают 3D-изображение содержимого каждой сумки. Эти машины сейчас очень совершенны, они освещают чемоданы и рюкзаки под разными углами с разной энергией рентгеновских лучей.

Кроме того, различные материалы представлены различными псевдоцветами. В частности, металл обычно отображается синим цветом, органические материалы — оранжевым, а легкие металлы — зеленым.

Необычные формы

Пограничники обычно ищут предметы необычной формы и большое количество проводов. В частности, бомба, вероятно, будет выглядеть как комок органического материала.

Взрывчатые вещества обычно отображаются на сканере в оранжевом цвете — это может быть бутылка или какая-то другая емкость.

Сканеры с КТ (компьютерной томографией)

Некоторые аэропорты также имеют сканеры с технологией компьютерной томографии (КТ), подобную той, которую используют для диагностики в больнице.

Такая система буквально "разрезает" чемодан или сумку и детализирует мельчайшие детали.

Пограничники всегда готовы к опасности

Пограничник всегда готовы к любой опасности из-за постоянных проверок. В частности, благодаря современным технологиям можно дистанционно манипулировать изображением сканера — добавлять другой объект, который представляет угрозу (например пистолет), и проверять, заметит ли его оператор.

