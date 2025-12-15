За сколько часов до вылета нужно прибывать в аэропорт — стюардесса объяснила

Аэропорт. Фото: Pexels

Если в ближайшее время планируете путешествовать самолетом — лучше пораньше прибыть в аэропорт. Контроль может непредсказуемо затянуться, и вы рискуете не попасть на свой авиарейс. Опытная стюардесса раскрыла, когда именно нужно прибывать на свой рейс, чтобы не пропустить его.

Как не пропустить свой рейс

Стюардесса рассказала, что время прибытия в аэропорт зависит от рейса, самолета и размера аэропорта. В частности, речь идет о небольшом самолете, посадка пройдет в разы быстрее, чем если бы у вас был рейс на Airbus 130, который вмещает 500 человек на борту.

Если же аэропорт для вас новый — бортпроводница порекомендовала прибывать на свой рейс за 2,5-3 часа до вылета.

"В том случае, если это какой-то внутренний рейс, не международный, то тогда можете брать гораздо меньший запас до рейса — 1,5-2 часа", — сказала она.

