Україна
Главная Транспорт Как не пропустить свой самолет — советы от стюардессы

Как не пропустить свой самолет — советы от стюардессы

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:15
За сколько часов до вылета нужно прибывать в аэропорт — стюардесса объяснила
Аэропорт. Фото: Pexels

Если в ближайшее время планируете путешествовать самолетом — лучше пораньше прибыть в аэропорт. Контроль может непредсказуемо затянуться, и вы рискуете не попасть на свой авиарейс. Опытная стюардесса раскрыла, когда именно нужно прибывать на свой рейс, чтобы не пропустить его.

Соответствующее видео опубликовала tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Читайте также:

Как не пропустить свой рейс

Стюардесса рассказала, что время прибытия в аэропорт зависит от рейса, самолета и размера аэропорта. В частности, речь идет о небольшом самолете, посадка пройдет в разы быстрее, чем если бы у вас был рейс на Airbus 130, который вмещает 500 человек на борту.

Если же аэропорт для вас новый — бортпроводница порекомендовала прибывать на свой рейс за 2,5-3 часа до вылета.

"В том случае, если это какой-то внутренний рейс, не международный, то тогда можете брать гораздо меньший запас до рейса — 1,5-2 часа", — сказала она.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

авиарейсы самолет правила аэропорты транспорт
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
