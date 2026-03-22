Станция метро в Киеве, где спрятаны тайные тоннели

Станция метро в Киеве, где спрятаны тайные тоннели

Дата публикации 22 марта 2026 07:32
Вход в станцию метро "Арсенальная". Фото: Новини.LIVE

Издавна ходят мистические легенды о метрополитене, которые также не обошли и столичную подземку. Оказалось, что его стены таки скрывают секретные тоннели, которые образовались во время строительства одной из самых популярных станций.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал STEPANETS.

Секретные станции в столичном метро

Киевский метрополитен был открыт в ноябре 1960 года. Тогда было открыто сразу 5 станций:

В советские времена в разработках планов метрополитена переходы между красной и зеленой линиями метро должны были быть на станции "Университет" и станции "Коминтерновская" (ныне "Золотые ворота").

Однако метростроевцы вычислили, что у станции "Университет" очень низкая пропускная способность и от этой идеи отказались.

Рассматривалась идея проложить переход со станции "Крещатик", однако на ней уже было разветвление на синюю ветку и такой шаг вызвал бы коллапс.

Вместо этого метростроевцы начали создавать новую станцию, которая сначала получила название "Ленинская" (ныне "Театральная").

Однако построить еще одну станцию метро в действующей линии нереально — для этого нужно было отменить рейсы для 500 тысяч киевлян.

Поэтому было решено построить "тайные тоннели" в сторону от действующей линии, а взамен параллельно поддерживать движение на соседних линиях.

Из-за такой специфики было потрачено вдвое больше средств, чем обычно (более 30 млн рублей).

Для того, чтобы встроить новую станцию в действующую линию метро, 1 апреля 1987 года пришлось полностью остановить движение поездов. Чтобы не образовался коллапс, добавили рейсы наземного транспорта.

За полгода метростроевцы сделали невозможное и встроили за таки короткий срок "Театральную" в действующую ветку метро.

1 октября 1987 года была открыта новая станция. В результате строительства образовалось 1,5 километра заброшенных тоннелей.

"В таких тоннелях можно было снимать настоящие фильмы ужасов или триллеры. Ржавые тоннели с демонтированными рельсами, где стоит туман и для атмосферы не хватает разве что призраков", — рассказал блогер.

Схема столичного метро. Фото: скриншот
Тоннели, оставшиеся после строительства станции метро "Театральная". Фото: скриншот

Эти тоннели сейчас стоят заброшенными, однако лет 15 назад в них можно было попасть через обычный люк.

Сейчас они используются только как вентиляционные — между ними и действующими станциями циркулирует воздух.

Ранее мы рассказывали о станциях метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры. Несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Также мы писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне. За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
