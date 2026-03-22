Станция метро в Киеве, где спрятаны тайные тоннели
Издавна ходят мистические легенды о метрополитене, которые также не обошли и столичную подземку. Оказалось, что его стены таки скрывают секретные тоннели, которые образовались во время строительства одной из самых популярных станций.
Секретные станции в столичном метро
Киевский метрополитен был открыт в ноябре 1960 года. Тогда было открыто сразу 5 станций:
- "Вокзальная";
- "Университет";
- "Крещатик";
- "Арсенальная";
- "Днепр".
В советские времена в разработках планов метрополитена переходы между красной и зеленой линиями метро должны были быть на станции "Университет" и станции "Коминтерновская" (ныне "Золотые ворота").
Однако метростроевцы вычислили, что у станции "Университет" очень низкая пропускная способность и от этой идеи отказались.
Рассматривалась идея проложить переход со станции "Крещатик", однако на ней уже было разветвление на синюю ветку и такой шаг вызвал бы коллапс.
Вместо этого метростроевцы начали создавать новую станцию, которая сначала получила название "Ленинская" (ныне "Театральная").
Однако построить еще одну станцию метро в действующей линии нереально — для этого нужно было отменить рейсы для 500 тысяч киевлян.
Поэтому было решено построить "тайные тоннели" в сторону от действующей линии, а взамен параллельно поддерживать движение на соседних линиях.
Из-за такой специфики было потрачено вдвое больше средств, чем обычно (более 30 млн рублей).
Для того, чтобы встроить новую станцию в действующую линию метро, 1 апреля 1987 года пришлось полностью остановить движение поездов. Чтобы не образовался коллапс, добавили рейсы наземного транспорта.
За полгода метростроевцы сделали невозможное и встроили за таки короткий срок "Театральную" в действующую ветку метро.
1 октября 1987 года была открыта новая станция. В результате строительства образовалось 1,5 километра заброшенных тоннелей.
"В таких тоннелях можно было снимать настоящие фильмы ужасов или триллеры. Ржавые тоннели с демонтированными рельсами, где стоит туман и для атмосферы не хватает разве что призраков", — рассказал блогер.
Эти тоннели сейчас стоят заброшенными, однако лет 15 назад в них можно было попасть через обычный люк.
Сейчас они используются только как вентиляционные — между ними и действующими станциями циркулирует воздух.
