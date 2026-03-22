Головна Транспорт Станція метро у Києві, де заховані таємні тунелі

Станція метро у Києві, де заховані таємні тунелі

Дата публікації: 22 березня 2026 07:32
Вхід у станцію метро "Арсенальна". Фото: Новини.LIVE

Здавна ходять містичні легенди про метрополітен, які також не обійшли й столичну підземку. Виявилося, що його стіни таки приховують секретні тунелі, які утворилися під час будівництва однієї з найпопулярніших станцій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал STEPANETS

Читайте також:

Київський метрополітен був відкритий у листопаді 1960 року. Тоді було відкрито одразу 5 станцій: 

У радянські часи у розробках планів метрополітену переходи між червоною та зеленими лініями метро мали бути на станції "Університет" та станції "Комінтернівська" (нині "Золоті ворота").

Проте метробудівці вирахували, що у станції "Університет" дуже низька пропускна спроможність і від цієї ідеї відмовились.

Розглядалась ідея прокласти перехід зі станції "Хрещатик", проте на ній вже було розгалудження на синю гілку і такий крок між би викликати колапс.

Натомість метробудівці почали створювати нову станцію, яка спершу отримала назву "Ленінська" (нині "Театральна").

Проте розбудувати ще одну станцію метро у діючій ліній нереально — для цього потрібно було скасувати рейси для 500 тисяч киян.

Тому було вирішено збудувати "таємні тунелі" вбік від діючої лінії, а натомість паралельно підтримувати рух на сусідніх лініях.

Через таку специфіку було витрачено вдвічі більше коштів, ніж зазвичай (понад 30 млн карбованців).

Для того, щоб вбудувати нову станцію у діючу лінію метро, 1 квітня 1987 року довелося повністю зупинити рух потягів. Щоб не утворився колапс, додали рейси наземного транспорту.

За пів року метробудівці зробили неможливе і вбудували за таки короткий термін "Театральну" у діючу гілку метро.

1 жовтня 1987 року було відкрито нову станцію. Внаслідок будівництва утворилось 1,5 кілометри закинутих тунелів.

"В таких тунелях можна було знімати справжні фільми жахів чи трилери. Іржаві тунелі з демонтованими рейками, де стоїть туман і для атмосфери не вистачає хіба що привидів", — розповів блогер.

- фото 1
Схема столичного метро. Фото: скриншот
- фото 2
Тунелі, що залишились після будівницьва станції метро "Театральна". Фото: скриншот

Ці тунелі нині стоять закинутими, проте років 15 тому в них можна було потрапити через звичайний люк.

Нині вони вкиористовуються лише як вентиляційні —між ними та діючими станціями циркулює повітря.

Раніше ми розповідали про станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири. Попри нові ідеї та проєкти в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Також ми писали про таємницю станції метро "Позняки" та її секретний перехід, про який навіть не здогадуються кияни. За білими нішами однієї з галерей захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
