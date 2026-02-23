Найглибші станції метро у світі — який вигляд мають (фото)

Пасажири їдуть на роботу на метро. Фото: China Daily. Колаж: Новини.LIVE

Жителів та гостей столиці втомлює підійматися та спускатись ескалаторами метро на станціях Арсенальна та Шулявська понад п'ять хвилин. Проте у світі є ще глибші станції, де спуск до платформи займає цілих 8 хвилин.

Станція "Арсенальна" у Києві

Станція "Арсенальна" на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену є третьою за глибиною станцією у світі. Вона закладена на глибині 105,5 метрів.

"Арсенальна" має незвичайну конструкцію без центрального вестибюля, що нагадує планування лондонського метро. На станції були зведені лише декоративні пілони через складні ґрунтові умови та проблеми з гідроізоляцією.

Метро Пхеньяна (КНДР)

Метро Пхеньяна, що обслуговує столицю Північної Кореї, складається з двох ліній і є одним з найглибших метрополітенів у світі. Його колії розташовані на глибині понад 110 метрів, а станції можуть використовуватись як бомбосховища.

Будувати КНДР метро допомагав Китай. Він встановлював електричне обладнання та ескалатори. В стінах підземки також розташований музей, присвячений її історії.

Станція Hongyancun в Китаї

Станція Hongyancun на лінії 9 залізничного транспорту Чунціна у Китаї є найглибшою станцією метро в світі. Вона була закладена на глибині 116 метрів.

Вона була відкрита у 2022 році та побила рекорд столичної "Арсенальної". Пасажири щодня дістаються до платформ складною розгалуженою системою ескалаторів та рухомих доріжок. Спуск займає в підземку займає близько 8 хвилин.

Раніше ми розповідали, що на станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". На ній кожен охочий синьо-жовтими наліпками може залишити позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Також у Києві вже цього року планують відкрити нову станцію зеленої гілки метро з проєктною назвою "Мостицька". Нині кияни в додатку "Київ Цифровий" обирають нову назву станції, адже проєктна не відповідає її місцерозташуванню.