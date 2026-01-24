Видео
Почему в Днепре построили самое компактное метро

Почему в Днепре построили самое компактное метро

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 07:32
Метро Днепра — почему было построено только 6 станций
Станция "Заводская". Фото: Днепровский метрополитен

Днепровский метрополитен один из самых маленьких в мире. Он насчитывает всего 6 станций, которые расположены на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра.

Новини.LIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.

Читайте также:

Чем уникален Днепровский метрополитен

В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:

  • "Покровская";
  • "Проспект Свободы";
  • "Заводская";
  • "Металлургов";
  • "Метростроителей";
  • "Вокзальная".

Маршрут от "Покровской" до "Вокзальной" занимает всего 12 минут.

Всього 6 станції — чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро - фото 1
Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метрополитен начали строить в Днепре в 1981 году. Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город и упростить логистику горожанам.

Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям. Маршрут линии метрополитена пролегает через:

  • Днепровский электровозостроительный завод;
  • Днепровский завод металлургического оборудования;
  • Днепровский металлургический завод.

Несмотря на это, сейчас метрополитен ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, в его стенах днепряне и гости города прячутся от ударов России.

Ранее мы рассказывали, что в стенах киевского метрополитена спрятана станция-призрак "Львовские ворота". Ее строительство было заморожено более 20 лет назад.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

метро Днепр история туризм станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
