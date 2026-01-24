Метро Днепра — почему было построено только 6 станций

Почему в Днепре построили самое компактное метро
Днепровский метрополитен один из самых маленьких в мире. Он насчитывает всего 6 станций, которые расположены на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра.
Новини.LIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.
Чем уникален Днепровский метрополитен
В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:
- "Покровская";
- "Проспект Свободы";
- "Заводская";
- "Металлургов";
- "Метростроителей";
- "Вокзальная".
Маршрут от "Покровской" до "Вокзальной" занимает всего 12 минут.
Метрополитен начали строить в Днепре в 1981 году. Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город и упростить логистику горожанам.
Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям. Маршрут линии метрополитена пролегает через:
- Днепровский электровозостроительный завод;
- Днепровский завод металлургического оборудования;
- Днепровский металлургический завод.
Несмотря на это, сейчас метрополитен ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, в его стенах днепряне и гости города прячутся от ударов России.
