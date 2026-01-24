Метро Днепра — почему было построено только 6 станций

Станция "Заводская". Фото: Днепровский метрополитен

Днепровский метрополитен один из самых маленьких в мире. Он насчитывает всего 6 станций, которые расположены на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра.

Новини.LIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.

Реклама

Читайте также:

Чем уникален Днепровский метрополитен

В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:

"Покровская";

"Проспект Свободы";

"Заводская";

"Металлургов";

"Метростроителей";

"Вокзальная".

Маршрут от "Покровской" до "Вокзальной" занимает всего 12 минут.

Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Метрополитен начали строить в Днепре в 1981 году. Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город и упростить логистику горожанам.

Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям. Маршрут линии метрополитена пролегает через:

Днепровский электровозостроительный завод;

Днепровский завод металлургического оборудования;

Днепровский металлургический завод.

Несмотря на это, сейчас метрополитен ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, в его стенах днепряне и гости города прячутся от ударов России.

Ранее мы рассказывали, что в стенах киевского метрополитена спрятана станция-призрак "Львовские ворота". Ее строительство было заморожено более 20 лет назад.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.