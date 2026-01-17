Переименованные станции метро в Киеве — перечень

Люди в метро. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен — самый популярный вид транспорта столицы, благодаря которому тысячи киевлян добираются по делам или на работу. Его станции долгое время носили имена известных россиян, однако на фоне вторжения РФ были переименованы.

Новини.LIVE расскажут, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в столице.

Переименованные станции метро в Киеве

Киевский городской совет в мае 2023 года переименовал 3 станции метро. В частности, навсегда исчезли станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", также было изменено название будущей станции "Проспект Правды".

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Она получила такое название из-за того, что находится в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами.

Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев". Новое название посвятили тем героям, которые на протяжении многих поколений боролись за нашу независимость и государственность.

Проектная станция "Проспект Правды", сейчас строится как "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Она будет находиться вблизи Варшавского жилого массива.

