Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Рискуете потеряться — где в Киеве переименовали станции метро

Рискуете потеряться — где в Киеве переименовали станции метро

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 07:32
Переименованные станции метро в Киеве — перечень
Люди в метро. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен — самый популярный вид транспорта столицы, благодаря которому тысячи киевлян добираются по делам или на работу. Его станции долгое время носили имена известных россиян, однако на фоне вторжения РФ были переименованы.

Новини.LIVE расскажут, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в столице.

Реклама
Читайте также:

Переименованные станции метро в Киеве

Киевский городской совет в мае 2023 года переименовал 3 станции метро. В частности, навсегда исчезли станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", также было изменено название будущей станции "Проспект Правды".

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Она получила такое название из-за того, что находится в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами.

Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев". Новое название посвятили тем героям, которые на протяжении многих поколений боролись за нашу независимость и государственность.

Проектная станция "Проспект Правды", сейчас строится как "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Она будет находиться вблизи Варшавского жилого массива.

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метро в Харькове, стены которой напоминают ледовый дворец.

Также писали о том, чем уникально метро в Кривом Роге. Его первые четыре станции были открыты в 1986 году.

Киев метро путешествие переименования станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации