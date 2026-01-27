Где находится самое маленькое метро в мире — чем оно уникально (фото)

Вагон на линии "Кармель" в Израиле. Фото: Tripadvisor

Линия "Кармель" — самая маленькая в мире отдельная система подземного транспорта (метро). Она была построена в 1956 году в Хайфе (Израиль).

Самое маленькое метро в мире

Кармелит — самая маленькая система метро в мире, состоящая из четырех вагонов и 6 станций. Они работают как два поезда с двумя вагонами, курсирующие по одной колее с короткой разъездной петлей, которая позволяет им разминаться. Поездка на таком поезде длится всего восемь минут.

Такая система метро в Израиле является старейшей подземной транспортной системой на Ближнем Востоке. До открытия железной дороги в Тель-Авиве в 2023 году "Кармель" была единственной подземной системой в стране.

Вагон на линии "Кармель" в Израиле. Фото: Tripadvisor

Она была названа в честь горы Кармель, через которую она проходит. Разница в высоте между первой и последней станциями составляет 274 метра. Вагоны метро имеют уникальный дизайн со ступеньками внутри и на платформах.

Поездка в метро стоит 7 шекелей (приблизительно 1 евро). "Кармель" работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера в будние дни и с 6 утра до 3 часов ночи — в выходные.

