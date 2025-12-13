Видео
Самые красивые ж/д маршруты мира, где завораживают пейзажи

Самые красивые ж/д маршруты мира, где завораживают пейзажи

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 07:55
4 самых красивых железнодорожных маршрута мира (фото)
Бернина-Экспресс. Фото: nenebellagio.com

Если вы ищете впечатляющее путешествие на поезде с невероятными видами, Lonely Planet и Time Out назвали железнодорожные маршруты, которые были признаны одними из самых красивых в Европе. Такое уникальное путешествие даст вам ощущение, будто вы оказались на съемочной площадке голливудского кино.

Подборкой поделился Daily Express.

Читайте также:

Бернина-Экспресс в Швейцарии

Этот маршрут славится своими захватывающими альпийскими пейзажами, пролегая через ледники, виадуки и высокие горные перевалы на пути из Швейцарии в Италию. Он также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бергенсбанен в Норвегии

Бергенсбанен соединяет два крупнейших города Норвегии, Осло и Берген, впечатляющим путешествием. Пассажиры могут полюбоваться заснеженными вершинами и спокойными фьордами во время одного из самых зрелищных железнодорожных путешествий в мире.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От Сеттла до Карлайла в Англии

Этот железнодорожный маршрут известен своими викторианскими инженерными достижениями, включая знаменитый виадук Риблхед, который пролегает через долины Йоркшира и Северные Пеннины. Этот живописный маршрут открывает типичную сельскую местность северной Англии с роскошными пейзажами и историческим шармом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линия "Сердце Уэльса" между Уэльсом и Англией

Этот маршрут назван Lonely Planet самым живописным железнодорожным маршрутом Европы. Он пролегает через холмы, глубокие долины и сонные деревни, демонстрируя спокойную красоту сельской местности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

путешествие транспорт поезда горы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
