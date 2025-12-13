4 самых красивых железнодорожных маршрута мира (фото)

Бернина-Экспресс. Фото: nenebellagio.com

Если вы ищете впечатляющее путешествие на поезде с невероятными видами, Lonely Planet и Time Out назвали железнодорожные маршруты, которые были признаны одними из самых красивых в Европе. Такое уникальное путешествие даст вам ощущение, будто вы оказались на съемочной площадке голливудского кино.

Подборкой поделился Daily Express.

Бернина-Экспресс в Швейцарии

Этот маршрут славится своими захватывающими альпийскими пейзажами, пролегая через ледники, виадуки и высокие горные перевалы на пути из Швейцарии в Италию. Он также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бергенсбанен в Норвегии

Бергенсбанен соединяет два крупнейших города Норвегии, Осло и Берген, впечатляющим путешествием. Пассажиры могут полюбоваться заснеженными вершинами и спокойными фьордами во время одного из самых зрелищных железнодорожных путешествий в мире.

От Сеттла до Карлайла в Англии

Этот железнодорожный маршрут известен своими викторианскими инженерными достижениями, включая знаменитый виадук Риблхед, который пролегает через долины Йоркшира и Северные Пеннины. Этот живописный маршрут открывает типичную сельскую местность северной Англии с роскошными пейзажами и историческим шармом.

Линия "Сердце Уэльса" между Уэльсом и Англией

Этот маршрут назван Lonely Planet самым живописным железнодорожным маршрутом Европы. Он пролегает через холмы, глубокие долины и сонные деревни, демонстрируя спокойную красоту сельской местности.

