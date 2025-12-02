Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Во Франции анонсировали новый поезд — куда можно добраться

Во Франции анонсировали новый поезд — куда можно добраться

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:33
Во Франции запустят поезд через 6 уникальных городов — направления
Поезд во Франции. Фото: Strutture Trasporto Alto Adige SpA

Учитывая огромную популярность Парижа, трудно представить себе поездку во Францию без хотя бы короткой остановки в столице. Вскоре в этой невероятной европейской стране запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Об этом пишет Travel off Path.

Реклама
Читайте также:

Новый поезд во Франции

Отмечается, что новый поезд соединит города Франции Бордо и Лион, которые известны своими кулинарными шедеврами и уникальной архитектурой.

Новый железнодорожный маршрут планируют запустить в 2027 году. В нем будет 6 остановок, в частности, одна вблизи Парижа:

  • Бордо-Сен-Жан (Бордо, юго-запад Франции);
  • Ангулем (между Бордо и Пуатье);
  • Пуатье (западная Франция);
  • Сен-Пьер-де-Кор (вблизи Тура, долина Луары);
  • Масси TGV (к югу от Парижа);
  • Лион-Пар-Дье (центрально-восточная Франция).

Во Франции ожидают, что в первый год запуска нового железнодорожного маршрута, он доставит к месту назначения около 1 миллиона пассажиров.

Билеты еще не поступили в продажу, но известно, что их стоимость ориентировочно составит 22 доллара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

Франция путешествие Европа поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации