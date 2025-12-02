Во Франции запустят поезд через 6 уникальных городов — направления

Поезд во Франции. Фото: Strutture Trasporto Alto Adige SpA

Учитывая огромную популярность Парижа, трудно представить себе поездку во Францию без хотя бы короткой остановки в столице. Вскоре в этой невероятной европейской стране запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Об этом пишет Travel off Path.

Реклама

Читайте также:

Новый поезд во Франции

Отмечается, что новый поезд соединит города Франции Бордо и Лион, которые известны своими кулинарными шедеврами и уникальной архитектурой.

Новый железнодорожный маршрут планируют запустить в 2027 году. В нем будет 6 остановок, в частности, одна вблизи Парижа:

Бордо-Сен-Жан (Бордо, юго-запад Франции);

Ангулем (между Бордо и Пуатье);

Пуатье (западная Франция);

Сен-Пьер-де-Кор (вблизи Тура, долина Луары);

Масси TGV (к югу от Парижа);

Лион-Пар-Дье (центрально-восточная Франция).

Во Франции ожидают, что в первый год запуска нового железнодорожного маршрута, он доставит к месту назначения около 1 миллиона пассажиров.

Билеты еще не поступили в продажу, но известно, что их стоимость ориентировочно составит 22 доллара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.