Во Франции запустят поезд через 6 уникальных городов — направления

Во Франции анонсировали новый поезд — куда можно добраться
Учитывая огромную популярность Парижа, трудно представить себе поездку во Францию без хотя бы короткой остановки в столице. Вскоре в этой невероятной европейской стране запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.
Об этом пишет Travel off Path.
Новый поезд во Франции
Отмечается, что новый поезд соединит города Франции Бордо и Лион, которые известны своими кулинарными шедеврами и уникальной архитектурой.
Новый железнодорожный маршрут планируют запустить в 2027 году. В нем будет 6 остановок, в частности, одна вблизи Парижа:
- Бордо-Сен-Жан (Бордо, юго-запад Франции);
- Ангулем (между Бордо и Пуатье);
- Пуатье (западная Франция);
- Сен-Пьер-де-Кор (вблизи Тура, долина Луары);
- Масси TGV (к югу от Парижа);
- Лион-Пар-Дье (центрально-восточная Франция).
Во Франции ожидают, что в первый год запуска нового железнодорожного маршрута, он доставит к месту назначения около 1 миллиона пассажиров.
Билеты еще не поступили в продажу, но известно, что их стоимость ориентировочно составит 22 доллара.
