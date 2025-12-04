Видео
Главная Транспорт PKP Intercity изменил условия приобретения билетов в Польше

PKP Intercity изменил условия приобретения билетов в Польше

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:23
В Польше PKP Intercity увеличил сроки бронирования билетов
Поезд PKP Intercity. Фото: intercity.pl

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда. Это позволит заранее планировать свое путешествие рейсами, которые имеют наибольший ажиотаж.

Об этом говорится на сайте компании.

Раннее бронирование билетов PKP Intercity

Отмечается, что декабря PKP Intercity меняет правила приобретения билетов на поезда категорий EIC и EIP. Именно на эти рейсы с 3 декабря этого года посадочные талоны будут доступны за 120 дней до отправления. К этому времени билеты на внутренние перевозки можно было приобрести максимум за 30 дней до отправления.

Такая возможность даст путешественникам заранее покупать нужные места в поезде, особенно в периоды повышенного пассажиропотока.

Билеты на внутренние сообщения можно приобрести заранее в приложении PKP Intercity, кассах и на сайте e-IC.

"Например, с 3 декабря пассажиры смогут приобрести билеты на поездки до 7 марта. А с 6 февраля, за 30 дней до внедрения корректировки расписания движения PKP Polskie Linie Kolejowe, будет доступна продажа билетов на поездки до 13 июня", — говорится в сообщении.

Однако правила для железнодорожных рейсов в Украину остаются без изменений — их можно приобрести за 20 дней до отправления поезда.

Ранее мы рассказывали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Также в столице Польши Варшаве сейчас работают над новой линией метрополитена, поезда на которой будут курсировать без машинистов

Польша путешествие поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
