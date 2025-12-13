Відео
Головна Транспорт Найгарніші залізничні маршрути світу, де зачаровують краєвиди

Найгарніші залізничні маршрути світу, де зачаровують краєвиди

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 07:55
4 найгарніші залізничні маршрути світу (фото)
Берніна-Експрес. Фото: nenebellagio.com

Якщо ви шукаєте вражаючу подорож поїздом з неймовірними краєвидами, Lonely Planet і Time Out назвали залізничні маршрути, які були визнані одними з найгарніших в Європі. Така унікальна мандрівка дасть вам відчуття, ніби ви опинилися на знімальному майданчику голлівудського кіно.

Підбіркою поділився Daily Express.

Читайте також:

Берніна-Експрес у Швейцарії

Цей маршрут славиться своїми захоплюючими альпійськими пейзажами, пролягаючи через льодовики, віадуки та високі гірські перевали на шляху зі Швейцарії до Італії. Він також внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бергенсбанен у Норвегії

Бергенсбанен з'єднує два найбільші міста Норвегії, Осло і Берген, вражаючою подорожжю. Пасажири можуть помилуватися засніженими вершинами і спокійними фіордами під час однієї з найвидовищніших залізничних подорожей у світі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Від Сеттла до Карлайла в Англії

Цей залізничний маршрут відомий своїми вікторіанськими інженерними досягненнями, включаючи знаменитий віадук Ріблхед, який пролягає через долини Йоркширу та Північні Пенніни. Цей мальовничий маршрут відкриває типову сільську місцевість північної Англії з розкішними краєвидами та історичним шармом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лінія "Серце Уельсу" між Уельсом та Англією

Цей маршрут названий Lonely Planet наймальовничішим залізничним маршрутом Європи. Він пролягає через пагорби, глибокі долини та сонні села, демонструючи спокійну красу сільської місцевості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

подорож транспорт поїзди гори туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
