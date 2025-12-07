Самые красивые железнодорожные станции во всем мире (фото)

Станция Байюнь в Гуанчжоу (Китай). Фото: Википедия

Большинство железнодорожных станций в мире не отличаются друг от друга, однако некоторые из них напоминают настоящие произведения искусства. От современных архитектурных шедевров до прекрасных исторических фасадов, которые сами по себе являются туристической достопримечательностью — эти локации частью любого города, поселка или села.

Сент-Панкрас Интернешнл в Лондоне (Великобритания)

Станция сочетает в себе викторианскую роскошь с современным шиком — высокая стеклянная крыша станции, изящные кованые элементы и знаменитый Большой зал. Это не только транспортный узел, но и место, где расположено множество элитных магазинов и ресторанов — можно сходить на шопинг и пообедать. Внешний вид станции повторяет архитектурный стиль неоготики и внутри напоминает собор.

Гранд-Сентрал-Терминал в Нью-Йорке (США)

Его огромный главный вестибюль является одним из самых фотографируемых мест в мире — его небесный купол расписан созвездиями и сложными знаками зодиака. Элегантность и вневременная красота вокзала делают его не только настоящим транспортным узлом региона, но и уникальной туристической достопримечательностью.

Станция Гадигал в Сиднее (Австралия)

Станция является частью новой ультрасовременной сети метрополитена Австралии, которая была открыта для общественности в 2024 году. Она расположена в сердце города и отличается изящным современным дизайном с четкими линиями и большими стеклянными панелями.

Станция Байюнь в Гуанчжоу (Китай)

Станция Байюнь — впечатляющий пример современного китайского дизайна, сочетающий футуристическую архитектуру с природными мотивами. Характерная волнообразная крыша станции изготовлена из стекла и стали — она отражает плавные изгибы местной горы Байюнь. Как ключевая остановка в системах скоростных железных дорог и метро страны, Байюнь соединяет Гуанчжоу с городами по всему Китаю.

