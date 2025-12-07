Самые красивые железнодорожные станции во всем мире (фото)

4 красивые железнодорожные станции, которые должен увидеть каждый
Большинство железнодорожных станций в мире не отличаются друг от друга, однако некоторые из них напоминают настоящие произведения искусства. От современных архитектурных шедевров до прекрасных исторических фасадов, которые сами по себе являются туристической достопримечательностью — эти локации частью любого города, поселка или села.
Об этом пишет Hello.
Сент-Панкрас Интернешнл в Лондоне (Великобритания)
Станция сочетает в себе викторианскую роскошь с современным шиком — высокая стеклянная крыша станции, изящные кованые элементы и знаменитый Большой зал. Это не только транспортный узел, но и место, где расположено множество элитных магазинов и ресторанов — можно сходить на шопинг и пообедать. Внешний вид станции повторяет архитектурный стиль неоготики и внутри напоминает собор.
Гранд-Сентрал-Терминал в Нью-Йорке (США)
Его огромный главный вестибюль является одним из самых фотографируемых мест в мире — его небесный купол расписан созвездиями и сложными знаками зодиака. Элегантность и вневременная красота вокзала делают его не только настоящим транспортным узлом региона, но и уникальной туристической достопримечательностью.
Станция Гадигал в Сиднее (Австралия)
Станция является частью новой ультрасовременной сети метрополитена Австралии, которая была открыта для общественности в 2024 году. Она расположена в сердце города и отличается изящным современным дизайном с четкими линиями и большими стеклянными панелями.
Станция Байюнь в Гуанчжоу (Китай)
Станция Байюнь — впечатляющий пример современного китайского дизайна, сочетающий футуристическую архитектуру с природными мотивами. Характерная волнообразная крыша станции изготовлена из стекла и стали — она отражает плавные изгибы местной горы Байюнь. Как ключевая остановка в системах скоростных железных дорог и метро страны, Байюнь соединяет Гуанчжоу с городами по всему Китаю.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для более крупных самолетов.
Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.
Читайте Новини.LIVE!