Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 4 красивые железнодорожные станции, которые должен увидеть каждый

4 красивые железнодорожные станции, которые должен увидеть каждый

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 18:12
Самые красивые железнодорожные станции во всем мире (фото)
Станция Байюнь в Гуанчжоу (Китай). Фото: Википедия

Большинство железнодорожных станций в мире не отличаются друг от друга, однако некоторые из них напоминают настоящие произведения искусства. От современных архитектурных шедевров до прекрасных исторических фасадов, которые сами по себе являются туристической достопримечательностью — эти локации частью любого города, поселка или села.

Об этом пишет Hello.

Реклама
Читайте также:

Сент-Панкрас Интернешнл в Лондоне (Великобритания)

Станция сочетает в себе викторианскую роскошь с современным шиком — высокая стеклянная крыша станции, изящные кованые элементы и знаменитый Большой зал. Это не только транспортный узел, но и место, где расположено множество элитных магазинов и ресторанов — можно сходить на шопинг и пообедать. Внешний вид станции повторяет архитектурный стиль неоготики и внутри напоминает собор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гранд-Сентрал-Терминал в Нью-Йорке (США)

Его огромный главный вестибюль является одним из самых фотографируемых мест в мире — его небесный купол расписан созвездиями и сложными знаками зодиака. Элегантность и вневременная красота вокзала делают его не только настоящим транспортным узлом региона, но и уникальной туристической достопримечательностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция Гадигал в Сиднее (Австралия)

Станция является частью новой ультрасовременной сети метрополитена Австралии, которая была открыта для общественности в 2024 году. Она расположена в сердце города и отличается изящным современным дизайном с четкими линиями и большими стеклянными панелями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция Байюнь в Гуанчжоу (Китай)

Станция Байюнь — впечатляющий пример современного китайского дизайна, сочетающий футуристическую архитектуру с природными мотивами. Характерная волнообразная крыша станции изготовлена из стекла и стали — она отражает плавные изгибы местной горы Байюнь. Как ключевая остановка в системах скоростных железных дорог и метро страны, Байюнь соединяет Гуанчжоу с городами по всему Китаю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для более крупных самолетов.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Китай транспорт поезда вокзалы Дизайн
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации