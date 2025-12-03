Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ запускає святкові потяги до Дня Миколая — розклад рейсів

УЗ запускає святкові потяги до Дня Миколая — розклад рейсів

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:20
Укрзалізниця призначає Чарівний Експрес — розклад рейсів та маршрут
Ретропотяг УЗ. Фото: Facebook/Львівська залізниця

Укрзалізниця анонсувала рейси на святкових ретро-поїздах на паровозній тязі. Покататися на них зможуть діти пільгових категорій із різних регіонів України. Ретропотяги курсуватимуть із вокзалів Києва та Львова.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама
Читайте також:

Укрзалізниця призначає Чарівний Експрес

Зазначається, що святкові рейси призначені на 5, 6, 7 грудня до Дня святого Миколая. В УЗ повідомили, що цього року на них зможуть подорожувати діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, що служать в рядах Сил Оборони.

"Ваша родина з Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької або Дніпропетровської області? Тоді ви можете не просто безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", але й ще так само безкоштовно потрапити на Чарівний Експрес!", — йдеться в повідомленні.

Щоб покататися на Чарівному Експресі, необхідно:

  • активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;
  • придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри 4, 5, 6, 7 грудня — на себе та дитину/дітей;
  • зареєструватися за посиланням;
  • очікувати підтвердження від УЗ та квитків на Чарівний експрес.

В УЗ підкреслили, що кількість квитків обмежена, а тому потрібно дочекатися підтвердження від компанії.

Графік відправлення святкових рейсів:

  • 5 грудня — 14.00, 17:00;
  • 6 грудня — 10:00, 13:00;
  • 7 грудня — 10:00, 13:00.

В компанії повідомили, що святкова мандрівка триватиме 2 години. Ретропотяг буду курсувати в межах міста із однією зупинкою. У його склад також будуть включені дитячі вагони.

В УЗ порекомендували маленьким пасажирам з батьками приїхати на вокзал заздалегідь, щоб взяти участь у розвагах і зробити фото на пам'ять.

Раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала програма "УЗ-3000", яка дає можливість безкоштовно подорожувати залізницею визначеними рейсами у непікові періоди.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

свята Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації