Укрзалізниця призначає Чарівний Експрес — розклад рейсів та маршрут

Ретропотяг УЗ. Фото: Facebook/Львівська залізниця

Укрзалізниця анонсувала рейси на святкових ретро-поїздах на паровозній тязі. Покататися на них зможуть діти пільгових категорій із різних регіонів України. Ретропотяги курсуватимуть із вокзалів Києва та Львова.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Укрзалізниця призначає Чарівний Експрес

Зазначається, що святкові рейси призначені на 5, 6, 7 грудня до Дня святого Миколая. В УЗ повідомили, що цього року на них зможуть подорожувати діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, що служать в рядах Сил Оборони.

"Ваша родина з Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької або Дніпропетровської області? Тоді ви можете не просто безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", але й ще так само безкоштовно потрапити на Чарівний Експрес!", — йдеться в повідомленні.

Щоб покататися на Чарівному Експресі, необхідно:

активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ;

придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри 4, 5, 6, 7 грудня — на себе та дитину/дітей;

зареєструватися за посиланням;

очікувати підтвердження від УЗ та квитків на Чарівний експрес.

В УЗ підкреслили, що кількість квитків обмежена, а тому потрібно дочекатися підтвердження від компанії.

Графік відправлення святкових рейсів:

5 грудня — 14.00, 17:00;

6 грудня — 10:00, 13:00;

7 грудня — 10:00, 13:00.

В компанії повідомили, що святкова мандрівка триватиме 2 години. Ретропотяг буду курсувати в межах міста із однією зупинкою. У його склад також будуть включені дитячі вагони.

В УЗ порекомендували маленьким пасажирам з батьками приїхати на вокзал заздалегідь, щоб взяти участь у розвагах і зробити фото на пам'ять.

