Покупка билетов Ryanair — как не переплачивать при обмене валют

Почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair

Дата публикации 9 февраля 2026 14:12
Популярный ирландский лоукостер Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.

Как Ryanair обманывает пассажиров

Недавнее исследование организации Which?, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на веб-сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.

В частности, семье из четырех человек, которая этим летом летит из Аликанте (Испания) в Лондон (Великобритания), согласно актуальному курсу валют на февраль 2026 года придется выложить 1439 евро.

Однако если на сайте Ryanair меняешь валюту на фунт стерлингов — семья переплачивает в среднем 93 евро за те же билеты.

Эксперты отметили, что проблема повторялась при бронировании многих рейсов.

К счастью у пассажиров есть возможность не переплачивать на билетах.

Путешественники могут отказаться от автоматического курса обмена валют Ryanair в несколько этапов:

  • после ввода номера платежной карты появляется цифра, показывающая курс обмена валют Ryanair.
  • на экране появится незаметная стрелка с надписью "Хотите узнать больше о нашем гарантированном курсе обмена валют?".
  • нажмите на эту стрелку, и вы увидите сообщение: "Если вы не желаете принимать курс обмена валют, вы можете оплатить билет в валюте полета, а обмен валюты осуществить через своего поставщика платежных услуг".
  • вы заметите заранее отмеченное поле и сообщение: "Мы рекомендуем не снимать галочку с этого поля, чтобы вы получили наш гарантированный обменный курс".
  • снимите галочку с поля, и ваш обменный курс будет рассчитан вашим банком, а не Ryanair.

Хотя банковский курс валют колеблется, он в разы выгоднее предложения лоукостера.

Что еще стоит знать украинцам

Украинцы, путешествующие с Ryanair, должны вовремя зарегистрироваться на рейс - иначе их не пустят в самолет борт или заставят оплачивать штраф.

Check in закрывается за 2 часа до вылета. Регистрация доступна в аэропорту до 40 минут перед вылетом, но она уже будет стоить 55 евро.

Зарегистрироваться на рейс бесплатно можно в мобильном приложении или на сайте Ryanair.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, вес - до 10 кг, а колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

