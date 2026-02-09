Покупка билетов Ryanair — как не переплачивать при обмене валют

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Популярный ирландский лоукостер Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как Ryanair обманывает пассажиров

Недавнее исследование организации Which?, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на веб-сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.

В частности, семье из четырех человек, которая этим летом летит из Аликанте (Испания) в Лондон (Великобритания), согласно актуальному курсу валют на февраль 2026 года придется выложить 1439 евро.

Однако если на сайте Ryanair меняешь валюту на фунт стерлингов — семья переплачивает в среднем 93 евро за те же билеты.

Эксперты отметили, что проблема повторялась при бронировании многих рейсов.

К счастью у пассажиров есть возможность не переплачивать на билетах.

Путешественники могут отказаться от автоматического курса обмена валют Ryanair в несколько этапов:

после ввода номера платежной карты появляется цифра, показывающая курс обмена валют Ryanair.

на экране появится незаметная стрелка с надписью "Хотите узнать больше о нашем гарантированном курсе обмена валют?".

нажмите на эту стрелку, и вы увидите сообщение: "Если вы не желаете принимать курс обмена валют, вы можете оплатить билет в валюте полета, а обмен валюты осуществить через своего поставщика платежных услуг".

вы заметите заранее отмеченное поле и сообщение: "Мы рекомендуем не снимать галочку с этого поля, чтобы вы получили наш гарантированный обменный курс".

снимите галочку с поля, и ваш обменный курс будет рассчитан вашим банком, а не Ryanair.

Хотя банковский курс валют колеблется, он в разы выгоднее предложения лоукостера.

Что еще стоит знать украинцам

Украинцы, путешествующие с Ryanair, должны вовремя зарегистрироваться на рейс - иначе их не пустят в самолет борт или заставят оплачивать штраф.

Check in закрывается за 2 часа до вылета. Регистрация доступна в аэропорту до 40 минут перед вылетом, но она уже будет стоить 55 евро.

Зарегистрироваться на рейс бесплатно можно в мобильном приложении или на сайте Ryanair.

