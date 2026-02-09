Покупка билетов Ryanair — как не переплачивать при обмене валют

Почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair
Популярный ирландский лоукостер Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.
Как Ryanair обманывает пассажиров
Недавнее исследование организации Which?, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на веб-сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.
В частности, семье из четырех человек, которая этим летом летит из Аликанте (Испания) в Лондон (Великобритания), согласно актуальному курсу валют на февраль 2026 года придется выложить 1439 евро.
Однако если на сайте Ryanair меняешь валюту на фунт стерлингов — семья переплачивает в среднем 93 евро за те же билеты.
Эксперты отметили, что проблема повторялась при бронировании многих рейсов.
К счастью у пассажиров есть возможность не переплачивать на билетах.
Путешественники могут отказаться от автоматического курса обмена валют Ryanair в несколько этапов:
- после ввода номера платежной карты появляется цифра, показывающая курс обмена валют Ryanair.
- на экране появится незаметная стрелка с надписью "Хотите узнать больше о нашем гарантированном курсе обмена валют?".
- нажмите на эту стрелку, и вы увидите сообщение: "Если вы не желаете принимать курс обмена валют, вы можете оплатить билет в валюте полета, а обмен валюты осуществить через своего поставщика платежных услуг".
- вы заметите заранее отмеченное поле и сообщение: "Мы рекомендуем не снимать галочку с этого поля, чтобы вы получили наш гарантированный обменный курс".
- снимите галочку с поля, и ваш обменный курс будет рассчитан вашим банком, а не Ryanair.
Хотя банковский курс валют колеблется, он в разы выгоднее предложения лоукостера.
Что еще стоит знать украинцам
Украинцы, путешествующие с Ryanair, должны вовремя зарегистрироваться на рейс - иначе их не пустят в самолет борт или заставят оплачивать штраф.
Check in закрывается за 2 часа до вылета. Регистрация доступна в аэропорту до 40 минут перед вылетом, но она уже будет стоить 55 евро.
Зарегистрироваться на рейс бесплатно можно в мобильном приложении или на сайте Ryanair.
