Полет Ryanair 2025 — какие вещи запрещено брать в самолет

Приближается сезон отпусков, и многие собираются открыть для себя новые уголки Европы. Однако знать, что можно, а что нельзя брать с собой в самолет может быть достаточно сложно, поскольку авиакомпании имеют разные правила. В частности, ирландский лоукостер Ryanair за игнорирование запретов может отказать в посадке.
Запреты Ryanair
Отмечается, что авиакомпания также оставляет за собой право не принимать багаж, упакованный не должным образом и безопасно в соответствующие контейнеры.
Ryanair категорически запрещает брать на борт любые предметы, которые могут представлять опасность для самолета, людей или имущества, в частности:
- оружие, огнестрельное оружие и другие устройства, выстреливающие снаряды (пистолеты, револьверы, винтовки, ружья и прочее);
- взрывчатые вещества и зажигательные вещества и устройства (мины, гранаты, фейерверки, динамит, порох и прочее);
- предметы с острым концом или острыми краями, в частности, ножницы с лезвиями длиной более 6 см;
- рабочие инструменты (ломы,
дрели и сверла, включая аккумуляторные портативные дрели, пилы и прочее);
- спортивный инвентарь (бейсбольные и софтбольные биты,
палки и дубинки, блэкджеки и ночные палки).
