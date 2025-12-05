Видео
Главная Транспорт Не пустят в самолет — запрещенные предметы в самолетах Ryanair

Не пустят в самолет — запрещенные предметы в самолетах Ryanair

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 16:40
Полет Ryanair 2025 — какие вещи запрещено брать в самолет
Самолет Ryanair. Фото: Reuters

Приближается сезон отпусков, и многие собираются открыть для себя новые уголки Европы. Однако знать, что можно, а что нельзя брать с собой в самолет может быть достаточно сложно, поскольку авиакомпании имеют разные правила. В частности, ирландский лоукостер Ryanair за игнорирование запретов может отказать в посадке.

Об этом пишет The Mirror UK.

Запреты Ryanair

Отмечается, что авиакомпания также оставляет за собой право не принимать багаж, упакованный не должным образом и безопасно в соответствующие контейнеры.

Ryanair категорически запрещает брать на борт любые предметы, которые могут представлять опасность для самолета, людей или имущества, в частности:

  • оружие, огнестрельное оружие и другие устройства, выстреливающие снаряды (пистолеты, револьверы, винтовки, ружья и прочее);
  • взрывчатые вещества и зажигательные вещества и устройства (мины, гранаты, фейерверки, динамит, порох и прочее);
  • предметы с острым концом или острыми краями, в частности, ножницы с лезвиями длиной более 6 см;
  • рабочие инструменты (ломы,
    дрели и сверла, включая аккумуляторные портативные дрели, пилы и прочее);
  • спортивный инвентарь (бейсбольные и софтбольные биты,
    палки и дубинки, блэкджеки и ночные палки).

Напомним, ранее бортпроводник рассказал, что произойдет, если в борт самолета ударит молния.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

путешествие самолеты туризм запреты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
