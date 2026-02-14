Полет с Ryanair — какие игрушки строго запрещено брать в самолет

Какие игрушки запрещено брать детям в самолет Ryanair — перечень
Каждая авиакомпания имеет свои ограничения и требования, которых пассажиры должны придерживаться. В частности, ирландский лоукостер Ryanair определил перечень вещей, которые разрешается и запрещается брать на борт самолета.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.
С какой вещью не пустят в самолет Ryanair
Ограничения Ryanair распространяются на игрушечные пистолеты, которые являются любимым развлечением детей.
Любой, кто попытается сесть на борт самолета с игрушечным оружием, рискует, что его конфискуют, даже если оно принадлежит ребенку и является лишь игрушкой.
"Игрушечное оружие (включая пейнтбольные ружья), реплики и имитации огнестрельного оружия, которые можно спутать с реальным оружием, строго запрещены как на борту самолета, так и в зарегистрированном багаже", — отмечается в правилах компании.
Что еще стоит знать украинцам
Ryanair также не пустит в самолет пассажиров с треккинговыми палками.
В правилах компании отмечается, что предметы с острыми концами или острыми краями, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм, строго запрещается перевозить в самолете.
Учитывая их длину и заостренные концы — треккинговые палки считаются потенциальным оружием и у пассажиров могут возникнуть проблемы при прохождении контроля в аэропорту.
Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.
Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.
Читайте Новини.LIVE!