Главная Транспорт Какие игрушки запрещено брать детям в самолет Ryanair — перечень

Какие игрушки запрещено брать детям в самолет Ryanair — перечень

Дата публикации 14 февраля 2026 13:20
Полет с Ryanair — какие игрушки строго запрещено брать в самолет
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Каждая авиакомпания имеет свои ограничения и требования, которых пассажиры должны придерживаться. В частности, ирландский лоукостер Ryanair определил перечень вещей, которые разрешается и запрещается брать на борт самолета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Ограничения Ryanair распространяются на игрушечные пистолеты, которые являются любимым развлечением детей.

Любой, кто попытается сесть на борт самолета с игрушечным оружием, рискует, что его конфискуют, даже если оно принадлежит ребенку и является лишь игрушкой.

"Игрушечное оружие (включая пейнтбольные ружья), реплики и имитации огнестрельного оружия, которые можно спутать с реальным оружием, строго запрещены как на борту самолета, так и в зарегистрированном багаже", — отмечается в правилах компании.

Что еще стоит знать украинцам

Ryanair также не пустит в самолет пассажиров с треккинговыми палками.

В правилах компании отмечается, что предметы с острыми концами или острыми краями, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм, строго запрещается перевозить в самолете.

Учитывая их длину и заостренные концы — треккинговые палки считаются потенциальным оружием и у пассажиров могут возникнуть проблемы при прохождении контроля в аэропорту.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.

