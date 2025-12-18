Ryanair открыл базу на популярном курорте и добавил 7 новых рейсов — доступные направления

Ryanair расширяет карту полетов — где появилась еще одна база
Ирландский лоукостер Ryanair расширил присутствие в аэропорту столицы Марокко Рабат. С апреля 2026 года компания открывает здесь свою новую базу с 2 самолетами и добавляет сразу 7 новых маршрутов.
Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
Новые рейсы Ryanair
Отмечается, что Рабат станет пятой базой Ryanair в Марокко и увеличит количество авиарейсов накануне проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Новая база Ryanair в Рабате с лета 2026 года откроет 7 новых международных маршрутов в:
- Милан (Италия);
- Баден-Баден (Германия);
- Франкфурт-Хан (Германия);
- Нюрнберг (Германия);
- Порту (Португалия);
- Пиза (Италия);
- Валенсия (Испания).
Билеты на новые рейсы уже доступны в приложении на официальном сайте Ryanair.
