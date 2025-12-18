Ryanair открыл базу на популярном курорте и добавил 7 новых рейсов — доступные направления

Самолет Ryanair. Фото: avianews.com

Ирландский лоукостер Ryanair расширил присутствие в аэропорту столицы Марокко Рабат. С апреля 2026 года компания открывает здесь свою новую базу с 2 самолетами и добавляет сразу 7 новых маршрутов.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Читайте также:

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что Рабат станет пятой базой Ryanair в Марокко и увеличит количество авиарейсов накануне проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Новая база Ryanair в Рабате с лета 2026 года откроет 7 новых международных маршрутов в:

Милан (Италия);

Баден-Баден (Германия);

Франкфурт-Хан (Германия);

Нюрнберг (Германия);

Порту (Португалия);

Пиза (Италия);

Валенсия (Испания).

Билеты на новые рейсы уже доступны в приложении на официальном сайте Ryanair.

