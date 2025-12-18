Видео
Главная Транспорт Ryanair расширяет карту полетов — где появилась еще одна база

Ryanair расширяет карту полетов — где появилась еще одна база

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:46
Ryanair открыл базу на популярном курорте и добавил 7 новых рейсов — доступные направления
Самолет Ryanair. Фото: avianews.com

Ирландский лоукостер Ryanair расширил присутствие в аэропорту столицы Марокко Рабат. С апреля 2026 года компания открывает здесь свою новую базу с 2 самолетами и добавляет сразу 7 новых маршрутов.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Читайте также:

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что Рабат станет пятой базой Ryanair в Марокко и увеличит количество авиарейсов накануне проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Новая база Ryanair в Рабате с лета 2026 года откроет 7 новых международных маршрутов в:

  • Милан (Италия);
  • Баден-Баден (Германия);
  • Франкфурт-Хан (Германия);
  • Нюрнберг (Германия);
  • Порту (Португалия);
  • Пиза (Италия);
  • Валенсия (Испания).

Билеты на новые рейсы уже доступны в приложении на официальном сайте Ryanair.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы путешествие самолеты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
