УЗ запускает Романтический экспресс для влюбленных — где приобрести билеты

Ко Дню влюбленных Укрзализныця запускает Романтический экспресс. Счастливчиков, которым удастся приобрести билеты, ждет увлекательное и атмосферное путешествие настоящим паровозом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Романтический поезд УЗ

Отмечается, что романтические поезда страны традиционно будут курсировать в Киеве и Львове. Пассажиры смогут насладиться не только атмосферой, но и светом и теплом.

"Приглашаем всех влюбленных — независимо от возраста, "стажа" отношений или того, первое это свидание или золотая свадьба. Ведь любовь не имеет границ и не считает лет", — говорится в сообщении.

Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении перевозчика. Военные могут приобрести места на специальный поезд в приложении "Армия+". Защитникам также будут дарить подарки от партнеров УЗ.

Праздничный поезд будет курсировать только 14 и 15 февраля по 2 маршрутам:

Киев-Пассажирский — Киев-Романтический;

Львов — Львов-Романтический.

Из столицы Романтический экспресс будет отправляться в 14:45 и 19:10, из Львова — в 15:30 и 19:00.

Перевозчик сообщил, что поездка продлится 2 часа, а поезд будет прибывать на Центральные вокзалы городов. Влюбленные будут путешествовать настоящим паровозом, в новеньком люкс вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку.

