Главная Транспорт Подарки и романтическая атмосфера — УЗ анонсировала специальный поезд

Подарки и романтическая атмосфера — УЗ анонсировала специальный поезд

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:08
УЗ запускает Романтический экспресс для влюбленных — где приобрести билеты
Романтическое путешествие на поезде. Фото: пресс-служба УЗ

Ко Дню влюбленных Укрзализныця запускает Романтический экспресс. Счастливчиков, которым удастся приобрести билеты, ждет увлекательное и атмосферное путешествие настоящим паровозом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Читайте также:

Романтический поезд УЗ

Отмечается, что романтические поезда страны традиционно будут курсировать в Киеве и Львове. Пассажиры смогут насладиться не только атмосферой, но и светом и теплом.

"Приглашаем всех влюбленных — независимо от возраста, "стажа" отношений или того, первое это свидание или золотая свадьба. Ведь любовь не имеет границ и не считает лет", — говорится в сообщении.

Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении перевозчика. Военные могут приобрести места на специальный поезд в приложении "Армия+". Защитникам также будут дарить подарки от партнеров УЗ.

Праздничный поезд будет курсировать только 14 и 15 февраля по 2 маршрутам:

  • Киев-Пассажирский — Киев-Романтический;
  • Львов — Львов-Романтический.

Из столицы Романтический экспресс будет отправляться в 14:45 и 19:10, из Львова — в 15:30 и 19:00.

Перевозчик сообщил, что поездка продлится 2 часа, а поезд будет прибывать на Центральные вокзалы городов. Влюбленные будут путешествовать настоящим паровозом, в новеньком люкс вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку.

Ранее мы рассказывали, что Минразвития и Укрзализныця хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов. Больше всего денег будут терять пассажиры, которые будут сдавать билет незадолго до отправки поезда.

Также писали, что Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за низких цен на билеты.

Укрзализныця путешествие поезда День влюбленных День Святого Валентина
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
