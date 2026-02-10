УЗ запускает Романтический экспресс для влюбленных — где приобрести билеты

Подарки и романтическая атмосфера — УЗ анонсировала специальный поезд
Ко Дню влюбленных Укрзализныця запускает Романтический экспресс. Счастливчиков, которым удастся приобрести билеты, ждет увлекательное и атмосферное путешествие настоящим паровозом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Романтический поезд УЗ
Отмечается, что романтические поезда страны традиционно будут курсировать в Киеве и Львове. Пассажиры смогут насладиться не только атмосферой, но и светом и теплом.
"Приглашаем всех влюбленных — независимо от возраста, "стажа" отношений или того, первое это свидание или золотая свадьба. Ведь любовь не имеет границ и не считает лет", — говорится в сообщении.
Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении перевозчика. Военные могут приобрести места на специальный поезд в приложении "Армия+". Защитникам также будут дарить подарки от партнеров УЗ.
Праздничный поезд будет курсировать только 14 и 15 февраля по 2 маршрутам:
- Киев-Пассажирский — Киев-Романтический;
- Львов — Львов-Романтический.
Из столицы Романтический экспресс будет отправляться в 14:45 и 19:10, из Львова — в 15:30 и 19:00.
Перевозчик сообщил, что поездка продлится 2 часа, а поезд будет прибывать на Центральные вокзалы городов. Влюбленные будут путешествовать настоящим паровозом, в новеньком люкс вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку.
