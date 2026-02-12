Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему билетов в Запорожье теперь нет

В УЗ объяснили, почему билетов в Запорожье теперь нет

Дата публикации 12 февраля 2026 11:22
Купить билеты на поезд из Львова в Запорожье почти невозможно — в УЗ объяснили причину
Поезд УЗ. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Национальный перевозчик "Укрзализныця" с 19 февраля временно отменяет маршруты, следующие в Запорожье и в обратном направлении. Причина — в ежедневных обстрелах путей, станций и техники на этом участке.

Такое решение приняли, чтобы защитить пассажиров и работников железной дороги. Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ответ представителя Укрзализныци в Facebook.

Читайте также:

Вместо Запорожья поезда поедут в Днепр 

Одна из пассажирок поинтересовалась, почему отменили рейсы поезда 086 Л Львов —Запорожье, и будут ли билеты на этот поезд с 20 февраля.

Но ответ УЗ оказался неутешительным: отдельные рейсы теперь заканчивают или начинают движение в Днепре, а не в Запорожье.

"Из-за длительных и регулярных вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на запорожском направлении с 19 февраля временно ограничено движение части поездов в/из Запорожья, отдельные рейсы сокращены в/из Днепра", — рассказали в УЗ.

В компании добавили, что это непростое, но вынужденное решение, продиктованное исключительно соображениями безопасности пассажиров и железнодорожников.

Совет от УЗ

Также представитель Укрзализныци дал совет тем, кому нужно добраться до Запорожья или выехать из него.

"Если пока нет билетов из Запорожья, пожалуйста, попробуйте поискать варианты отправления из Днепра или маршруты с пересадкой, приложение в этом поможет", — посоветовали в УЗ.

Что случилось на этом участке железной дороги

С начала года ситуация с безопасностью на участке Укрзализныци в Запорожской области ухудшилась. Из-за постоянных обстрелов и разрушений, движение поездов по этому участку стало очень опасным.

Поэтому уже несколько недель Укрзализныця совместно с различными государственными и частными организациями организует автобусные трансферы от ближайших безопасных станций в сторону Днепра и Запорожья.

В УЗ отмечают, что компания постоянно контролирует и усиливает защиту этого участка и делает все возможное, чтобы сохранить сообщение.

Ранее мы писали, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. В соцсетях показали условия в них и рассказали, как приобрести билет.

Также рассказывали, что Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за дешевых билетов для пассажиров.

Укрзализныця Львов Запорожье поезда пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
