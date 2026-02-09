Новые правила возврата билетов УЗ — что необходимо знать пассажирам

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Минразвития и Укрзализныця подготовили проект изменений, касающихся возврата железнодорожных билетов. Больше всего средств будут терять пассажиры, которые будут менять свои планы за несколько дней и часов до отправления поездов.

Новые правила возврата билетов УЗ

В компании рассказали, что почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправления поезда. Большинство из них не продается и поезда часто отправляются с полупустыми вагонами, хотя в начале продажи на билеты был существенный спрос.

Из-за такой патовой ситуации УЗ теряет средства, которые могла бы потратить на улучшение сервиса и восстановление после атак России на железную дорогу.

Перевозчик планирует ввести новую систему возврата посадочных талонов. Она предусматривает, что сумма, которую возвращают пассажиру, будет зависеть от того, насколько заблаговременно он отказывается от поездки. То есть чем раньше путешественник вернет билет — тем на большую сумму компенсации он сможет рассчитывать.

В частности, если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда — средства вернутся пассажиры в полном размере.

Если путешественник изменит планы за 10-14 суток — ему будет возвращено 90% стоимости посадочного талона.

За возврат билетов за 5-9 суток пассажир сможет получить не более 75% от их стоимости, а от 1 до 4 суток — 50% стоимости.

Больше всего путешественник потеряет, если изменит планы менее чем за 24 часа до отправления поезда. В таком случае ему вернется в среднем 30% стоимости проезда.

