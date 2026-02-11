Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Поезда "Укрзализныци" меняют маршруты — какие рейсы отменены

Поезда "Укрзализныци" меняют маршруты — какие рейсы отменены

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:28
Россия атакует УЗ — какие поезда отменены и подверглись изменениям
Расписание движения поездов. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынужденно изменила движение поездов в отдельных регионах. Компания обнародовала для пассажиров оперативную информацию об изменениях расписания с учетом ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Реклама
Читайте также:

Сумщина и Черниговщина остается под опасностью

УЗ возобновила движение региональных поездов, которые сейчас курсируют в/из Конотопа, а также пригородных — до/с станции Кролевец. Рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении не были запущены.

Ситуация на Харьковщине

Железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Из-за угрозы пассажиры добираются к местам назначения автобусными маршрутами, была обеспечена стыковка.

Есть ли угроза в Запорожской области

В УЗ предупредили, что ситуация с безопасностью в Запорожской области сейчас является нестабильной. Железнодорожники усиленно мониторят угрозы и в зависимости от обстановки привлекают или пропуск поездов, или автобусные трансферы. Перевозчик призвал пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В частности, по правила перевозчика место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее мы писали, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. В соцсетях показали условия в них и рассказали, как приобрести билет.

Также рассказывали, что Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за дешевых билетов для пассажиров.

Укрзализныця путешествие поезда опасность война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации