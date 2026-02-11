Россия атакует УЗ — какие поезда отменены и подверглись изменениям

Расписание движения поездов. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынужденно изменила движение поездов в отдельных регионах. Компания обнародовала для пассажиров оперативную информацию об изменениях расписания с учетом ситуации с безопасностью.

Сумщина и Черниговщина остается под опасностью

УЗ возобновила движение региональных поездов, которые сейчас курсируют в/из Конотопа, а также пригородных — до/с станции Кролевец. Рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении не были запущены.

Ситуация на Харьковщине

Железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Из-за угрозы пассажиры добираются к местам назначения автобусными маршрутами, была обеспечена стыковка.

Есть ли угроза в Запорожской области

В УЗ предупредили, что ситуация с безопасностью в Запорожской области сейчас является нестабильной. Железнодорожники усиленно мониторят угрозы и в зависимости от обстановки привлекают или пропуск поездов, или автобусные трансферы. Перевозчик призвал пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В частности, по правила перевозчика место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее мы писали, как выглядит новый плацкарт УЗ. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. В соцсетях показали условия в них и рассказали, как приобрести билет.

Также рассказывали, что Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за дешевых билетов для пассажиров.